Догнать и причинить добро: США хотят вмешаться в Минские соглашения по Донбассу

Нуланд озвучила предложение «сыграть вспомогательную роль» в реализации Украиной Минска-2 Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США и известная «повивальная бабка» майданной «революции гидности» Виктория Нуланд собралась подсобить выполнению Минских соглашений. Обратившись в онлайн режиме к участникам «Киевского форума безопасности», она, признав, что в договоренностях по Донбассу «много чего не выполняется», от имени США заявила: «Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях». Конечно, тут же Нуланд строго предупредила Москву о новых санкциях, если та предпримет «агрессию» против Украины.

По большому счету сенсационного в этом заявлении мало. Совсем недавно замгоссекретаря была с визитом в Москве, и ее слова о том, что Минскому формату альтернативы нет, разошлись по всем СМИ. Как и подобное заявление директора ЦРУ Бернса, приезжавшего в Россию почти сразу за Нуланд. Все ждали, что вот-вот американцы скажут Зеленскому, как себя надо вести и что делать, чтобы разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе. Но возникла довольная длинная пауза. Вернее, вместо робких миротворческих ноток Киев попытался топнуть своим военным сапожком и взял в отношении Москвы тон хамских угроз. Сомнений в том, что эта политическая интермедия прописана в Вашингтоне, не было.

И вот, наконец, Нуланд озвучила предложение «сыграть вспомогательную роль» в реализации Украиной Минска-2. Почему «вспомогательную» - тут все ясно. Выходить на авансцену США не собираются, все должны проделывать профессиональные актеры, которые сейчас в Киеве находятся на всех уровнях власти. А Вашингтон, как и положено режиссеру, управляет спектаклем или из-за кулис, или из темного угла зрительного зала. Но это не отменяет то, что именно от него зависит, что происходит на сцене.

А на сцене в последнее время - истерика, угрозы, заламывание рук, припадки агрессивной риторики и оскорбления в адрес России. Но режиссер молчал, значит, это его вполне устраивало. Лишь сейчас раздалось его легкое «покашливание» из темноты, чтобы дать понять актерам, чтобы не переигрывали.

Обратите внимание: пальмовой веточкой Нуланд качнула буквально на следующий день после того, как министр иностранных дел России Лавров назвал Украину «потерянным случаем» по части выполнения Минских соглашений. При этом он добавил, что Москва не «сорвется» и не станет инициатором отказа от утвержденного Совбезом ООН плана мирного урегулирования, пусть это делают, если хотят, наши «партнеры». Но близкую реальность необратимого ухода Донбасса от Украины в словах Лаврова не почувствовать было нельзя.

В Вашингтоне, скорее всего, посчитали, что ход спектакля, превращающегося в кровавый фарс, надо скорректировать. И, чтобы удержать Россию от более решительных шагов по признанию ДНР и ЛНР, Нуланд сделала свою репризу. Дескать, давайте еще раз попробуем, а вдруг на этот раз, коль США готовы подключиться, что-нибудь получится?

Увы, при всем желании увидеть в действиях Зеленского и его заокеанских кураторов хоть какой-то проблеск здравого смысла и готовность к конструктивному взаимодействию с Донбассом и поддерживающей его Москвой, обольщаться не надо. Подтверждение этому дал президент Белоруссии в своем интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Александр Лукашенко рассказал несколько случаев, когда с согласия президента Владимира Путина пытался предлагать какие-то компромиссы еще предыдущему президенту Украины Порошенко. Тот поначалу почти что соглашался, однако через некоторое время напрочь забывал, о чем речь. Понятно, делает вывод Лукашенко, что американцы вынуждали его отказываться от любого конструктива в отношениях с Россией - не в их это интересах.

Поэтому заявление Нуланд надо рассматривать как очередную уловку, чтобы заставить нас воздержаться от каких-то решительных шагов для разрядки зашедшей в тупик ситуации и разрешения нынешнего кризиса. Американцам кризис между Россией и Западом по поводу «защиты» от нее Украины как раз и нужен. И несколько часов назад состоявшаяся встреча Лаврова и госсекретаря Блинкена в Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ подтвердила это: наш мининдел заявил, что его американский коллега в очередной раз призвал Россию выполнить «свою часть» Минских соглашений.

Ну никак не могут наши партнеры-противники принять, что Россия - не участник Минска-2, а гарант выполнения соглашений. Только на днях это пришлось объяснять президенту Турции Эрдогану, который вдруг предложил посредничество между Киевом и Москвой в урегулировании на Донбассе.

Единственный политический позитив, который можно попробовать извлечь из заявления Нуланд, - зацепиться за ее слова о «вспомогательной роли», которую могут сыграть США в продвижении мирного урегулирования.

Надо еще раз, хотя и без особых надежд, попробовать объяснить американцам и западникам, что и Россия готова сыграть «вспомогательную роль» в процессе. Но роль «участника» военно-политического шоу, в который превращается конфликт на Украине и где солирует Зеленский, ей никак не подходит. А вот разогнать эту «киевскую труппу», если она решится, подначиваемая Западом, на прямые провокации против нее, возможности найдутся.