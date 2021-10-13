Прорыва никто не ждал: Зачем на самом деле заместитель госсекретаря США Нуланд приехала в Москву

Нынешний визит Нуланд - первый после саммита в Женеве Путина и Байдена взаимный и предметный разговор на таком дипломатическом уровне Фото: REUTERS

Одно из главных политических событий последних дней — визит в Москву заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Казалось бы, чего тут громкого: ну приехал замминистра иностранных дел, встретился тут с равными себе по статусу коллегами. Но для нынешних отношений России и США даже такие встречи — настоящий прорыв. В итоге наш замминистра Рябков предлагает одним махом отменить все введенные друг против друга дипломатические ограничения, а Нуланд улыбается и раз за разом называет очередные переговоры «очень содержательными». Но что стоит за всем этим на самом деле?

Первый итог визита в нашу страну - и однозначно позитивный - госпожи Нуланд предшествовал ее приезду в Москву. Замгоссекретаря США удалили из «черного списка» на въезд в Россию в обмен на отмену запрета на въезд в Штаты высокопоставленного российского дипломата. Такой вот размен времен санкционных страстей, раньше меняли только провалившихся разведчиков. Но все равно отметим: казалось бы непримиримая жесткость сторон все-таки поддается корректировке, когда желание пообщаться напрямую обоюдное.

Очевидно, что в период острой фазы обмена прямыми угрозами (конгрессмены в Вашингтоне требуют выслать из США 300 российских дипломатов, наш МИД в ответ предупреждает о перспективе закрытия американского посольства в Москве) стороны будут предельно сдержанны в оценке результатов переговоров. В США их назвали «конструктивными». Заместитель нашего министра иностранных дел Сергей Рябков, курирующий отношения с Америкой, назвал их «предельно откровенными», отметив, что позиции сторон «пока плохо стыкуются».

Так что какого-то прорыва в российско-американских отношениях никто и не ждал, да и не случаются они на уровне замов. Предметное обсуждение накопившихся за последнее время проблем, от Афганистана и Ирана до Украины, «сверка часов» на мидовском сленге - вот задача подобных диалогов. Другими словами, уточнение и прощупывание взаимных позиций в личном формате, а не при помощи дипломатических нот или вообще через прессу, чтобы скорректировать правила игры и понять, какие «ходы» могут быть в запасе у партнера-противника.

Конечно, среди наиболее интересных для публики тем, без которой разговор с американской «кураторшей» госпереворота в Киеве в 2014 году просто не мог состоятся, - Украина. Но конкретики здесь, тоже по определению, ждать не надо. Не случайно приезд в Москву Виктории Нуланд сопровождался передачей Киеву нового американского оружия, а с нашей стороны - предельно жесткой статьей Дмитрия Медведева о нынешнем украинском руководстве. Все, как и положено, по законам жанра. Линия возможного компромисса всегда появляется только после того, когда станет ясна линия возможного фронта.

В Киеве отсутствие взаимных комплиментов со стороны переговорщиков в Москве поспешили истолковывать в свою пользу: дескать, Нуланд привезла русским ультиматум с угрозами более жестких санкций «за Украину». Но украинская мания величия всегда мешала рациональной аналитике. Поэтому, с учетом бурных политических событий в «незалежной», есть и другие трактовки: как раз ускоренная радикализация режима Зеленского обсуждалась сторонами как нежелательный вектор развития в регионе.

Устоявшаяся в последнее время в экспертной среде тема «большой сделки» с разменом Украины на что-то более существенное для Москвы и Вашингтона тоже получила подпитку. Действительно, силовые линии глобальной безопасности сдвигаются в сторону от Европы и поближе к Китаю. Ради его сдерживания американцы даже новый военный блок создали, чего не случалось уже очень давно. Удельный вес Украины как балансира мировых сил стремительно уменьшается, усталость ее кураторов от политической эксцентрики кавээнщиков, пришедших к власти, так же стремительно растет. Но вслух говорить о том, как конкретно обсуждалось будущее Киева вчера в Москве, стороны переговоров не будут. А их принципиальные позиции и так всем ясны: американцы Украину поддержат, русские Донбасс не сдадут.

Нынешний визит Нуланд - первый после саммита в Женеве Путина и Байдена взаимный и предметный разговор на таком дипломатическом уровне. Настойчивость, проявленная сторонами в его организации, однозначно свидетельствует об их настрое все-таки искать хоть какой-то конструктив, потому что уровень конфронтации и взаимных обвинений давно превысил те, что были во время той холодной войны, которую якобы выиграли американцы. Сейчас они, похоже, медленно, но все же начинают понимать, что второй такой «победы» у них не будет.

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