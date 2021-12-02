Путин по пунктам рассказал, как сделать угольные шахты безопасными

Российский глава начал с того, что вспомнил похожее совещание 11 лет назад, когда был страшный взрыв на шахте «Распадская». Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. После того, как президент всех выслушал, он дал конкретные указания по улучшению безопасности шахт. Вот, что надо сделать:

ПАРАМЕТРЫ ЗАРПЛАТЫ

Российский глава начал с того, что вспомнил похожее совещание 11 лет назад, когда был страшный взрыв на шахте «Распадская».

- Договаривались в 2010 году, что постоянная составляющая должна быть не менее 70%. И все вроде бы хорошо, но это вроде бы, - недовольно заявил Путин, добавив, что в постоянную часть включили сдельную оплату за добытый уголь.

Плюс шахтеры еще получают надбавку за работу во вредных условиях.

- Экономические стимулы заставляют шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя – людям семьи кормить нужно. Они рискуют. Мы должны создать условия, чтобы не было стимула рисковать, - распорядился российский глава.

Правительству поручено уточнить постоянную часть зарплаты шахтера так, чтобы туда не входили «выплаты, зависящие от выработок».

- И здесь уже нельзя думать о доходах собственников, в том числе на экспорт, - сказал Путин.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности, - потребовал глава страны.

Отдельно оговорено, что надо повысить санкции за пренебрежение «требованиями по выполнению дегазации».

ПРОФСОЮЗЫ

Президент распорядился повысить роль профсоюзов в работе шахт.

- Нечего этого бояться, - попросил Путин.

ПРОВЕРКИ

- Нужно проверять ведение горных работ. И лучше, если этим займутся независимые структуры, не связанные с собственниками, - указал президент.

Глава страны добавил, что это не должно вылить в новые взятки. Административные барьеры наоборот надо снижать, но так, чтобы не страдала безопасность.

ЗАРПЛАТЫ РЕВИЗОРОВ

- Уровень зарплат инспекторов Ростехнадзора не соответствует их уровню ответственности. Прошу предусмотреть денежное содержание госинспекторов не ниже среднего содержания администрации шахт, - распорядился Путин.

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