Путин о "Листвяжной": недопустимо злоупотреблять мужеством людей

Президент провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Фото: REUTERS

Владимир Путин первым из официальных лиц заявил о том, что ответственность за взрыв газа в угольной шахте "Листвяжная" должны понести и владельцы бизнеса.

- Недопустимо злоупотреблять мужеством людей, спускающихся в шахты. Это персональная ответственность всех, в том числе и собственников. Тех, кто в погоне за прибылью игнорирует безопасность людей, подвергает их смертельному риску. Нужно спрашивать по закону жестко, - распорядился Путин.

Российский глава несколько раз попросил администрацию Кузбасса внимательно относиться к родственникам каждого погибшего.

- Личные и семейные обстоятельства могут быть разными. Здесь нельзя руководствоваться бумажными инструкциями, - напомнил президент.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ответ рассказал о выплатам родственников. В первый же день семьи погибших получили по 250 тысяч рублей наличными, шахтеры с травмами средней тяжести – по 150 тысяч, легкой – по 75 тысяч.

На этом финансовая помощь не заканчивается. Дальше родственники погибших получат по миллиону от государства, 400 тысяч – люди с тяжелыми травмами, 200 тысяч – шахтеры со средними травмами.

Еще в конце ноября правоохранители отправили под арест на два месяца всех обвиняемых в трагедии: директора предприятия Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова, главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и его коллегу Сергея Винокурова.

При этом, сама шахта «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь», которая входит в холдинг «Сибирский деловой союз». Его собственник — 59-летний Михаил Федяев занимает 177-ю строчку списка богатейших бизнесменов России по версии «Форбс». Возможно, слова Путина о «погоне за прибылью» означают, что и конечный владелец как-то ответит за трагедию.