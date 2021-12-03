Запад признал, что Крым - это не «рана» Киева, а его самострел

Впервые американский эксперт заявил, что майданная власть сама сдала полуостров России Фото: Евгения ГУСЕВА

В американском журнале Newsweek известный эксперт Атлантического совета и бывший советник конгресса США Ариэль Коэн опубликовал комментарий по украинскому кризису. В целом «правильный», с точки зрения заокеанских позиций: в нем и про «подготовку России к зимней войне», для чего, дескать, стотысячные силы уже стянуты к границе с Украиной, там же и про «энергетическое удушение» Москвой не только Киева, но и всей Европы. И призыв к США и ее европейским союзникам помогать Украине, чтобы не допустить «незаслуженную победу» России…

Но есть в комментарии Коэна буквально несколько строк, которые уже наделали много шума: «Киеву надо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стала война 2014 года с Россией, когда украинская армия сдала Крым и свой черноморский флот». То, что свергнувшие Януковича национал-радикалы действительно практически сознательно «сдали» Крым, у нас, да и на Украине известно давно. Это была цена за удержание и консолидацию власти в Киеве евробандеровцами. Но вот чтобы в Соединенных Штатах кто-то из вполне системных аналитиков на этот счет вдруг «прозрел» - это, действительно, новость. Особенно на фоне недавнего заявления Зеленского о том, что возвращение Крыма должно стать «главной целью и философией Украины».

Крым, в результате политической авантюры Хрущева ставший на несколько десятилетий украинским, никогда украинскими элитами - ни в советские времена, ни в «незалежные» - своим не воспринимался, что бы они не говорили вслух. Полуостров при распаде СССР негласно рассматривался Киевом как возможная плата за признание Москвой независимости Украины. И об этом есть свидетельства политиков того времени. Например, бывший член комитета по международным делам Госдумы Евгений Амбарцумов вспоминал, как в начале 90-х некоторые украинские коллеги-депутаты прямо признавались, что Киев держал Крым в «рукаве», чтобы, если Москва жестко поставит условие - отдайте, что не ваше, - тут же избавиться от него. Даже сравнение приводили: лиса, попав в капкан, отгрызает себе хвост, чтобы вернуть свободу. Но Москва ничего не потребовала.

Так и был Крым «хвостом» Украины, с помощью которого она, зная особое отношение к нему России, и шантажировала ее, и выманивала у нее средства за базу в Севастополе. Но русская принадлежность людей, живших на полуострове, даже украинскими властями негласно признавалась. И они ничего не могли поделать с этими русскими по истории и духу людьми, когда они в 2010-х годах не раз блокировали причалы, не давая американским кораблям бросить якорь в городе русской морской славы. Это сейчас в Одессе и Николаеве натовцам флажками украинскими машут. В Крыму такого не было.

Второй раз, когда этот «хвост» Киеву пришлось по настоящему отгрызать, случился в 2014-м. Не могла майданная власть переварить русский полуостров, и чтобы на надорваться и не сгинуть решила его по-тихому отдать России. Прекрасно помню телевизионный репортаж о переходе военно-морского училища в Севастополе под российское командование. Общее построение курсантов и преподавателей, тех, кто оставался, и тех, кто решил вернуться на Украину. На флагштоке украинский флаг, его спускают под военную музыку, поднимается российский флаг. Украинский с полагающимися почестями сворачивают, передают отбывающим на Украину офицерам. Завершает все опят-таки совместный проход торжественным маршем курсантов и преподавателей.

Это война? Это проявление того «патриотического духа», который должен стать «философией Украины»? Те немногие украинские военные, которые решили уйти из Крыма, ушли мирно. Большинство, как известно, осталось. И только киевские политики, никакого отношения к Крыму не имеющие и никогда никого и ничего сами не защищавшие, сегодня истерят, надсадно давая ложные клятвы «вернуть Крым».

Все, отгрызли «хвост». Снова пришить никак не удастся. Но Зеленский этого не понимает и не хочет понимать. У нынешнего украинского президента и тех, кто за рубежом контролирует его политические эскапады, возникла иллюзия того, что Крым снова можно «инструментализировать». Сделать символом и «главной целью», знаменем в борьбе с «государством-агрессором». Причем целью недостижимой, символом и знаменем навсегда, по крайней мере при бандеровской власти, - потому что и Зеленскому, и его кураторам совершенно ясно, что Крым от России им не оторвать. Вот и пришлось создавать «крымскую платформу» - чтобы попытаться сакрализировать несуществующую «рану» для вымогательства подачек из-за границы и сплочения собственного электората, который все почему-то пытается говорить об отоплении и счетах за электричество.

Поэтому то немногое из реального мира, что понял и написал Коэн в своем комментарии, представляется столь важным. Впервые на Западе громко заявили: Крым для Украины не рана, а самострел. И изображать страдания по поводу «незаживающей раны» от его потери не только смешно, но и преступно. Потому что, как опять-таки правильно замечает Коэн, есть угроза того, что США и НАТО могут оказаться втянутыми «в самую серьезную со времен холодной войны конфронтацию с Москвой». Вот в чем он ошибается, так это приписывая России «давление на Украину», которое, дескать, и создает эту угрозу. Но ожидать другого от советника, пусть и бывшего, конгресса США было бы наивным. Спасибо, что про «Крымский самострел» громко и ясно сказал.