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Политика3 декабря 2021 10:01

Запад признал, что Крым - это не «рана» Киева, а его самострел

Впервые американский эксперт заявил, что майданная власть сама сдала полуостров России
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Впервые американский эксперт заявил, что майданная власть сама сдала полуостров России

Впервые американский эксперт заявил, что майданная власть сама сдала полуостров России

Фото: Евгения ГУСЕВА

В американском журнале Newsweek известный эксперт Атлантического совета и бывший советник конгресса США Ариэль Коэн опубликовал комментарий по украинскому кризису. В целом «правильный», с точки зрения заокеанских позиций: в нем и про «подготовку России к зимней войне», для чего, дескать, стотысячные силы уже стянуты к границе с Украиной, там же и про «энергетическое удушение» Москвой не только Киева, но и всей Европы. И призыв к США и ее европейским союзникам помогать Украине, чтобы не допустить «незаслуженную победу» России…

Но есть в комментарии Коэна буквально несколько строк, которые уже наделали много шума: «Киеву надо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стала война 2014 года с Россией, когда украинская армия сдала Крым и свой черноморский флот». То, что свергнувшие Януковича национал-радикалы действительно практически сознательно «сдали» Крым, у нас, да и на Украине известно давно. Это была цена за удержание и консолидацию власти в Киеве евробандеровцами. Но вот чтобы в Соединенных Штатах кто-то из вполне системных аналитиков на этот счет вдруг «прозрел» - это, действительно, новость. Особенно на фоне недавнего заявления Зеленского о том, что возвращение Крыма должно стать «главной целью и философией Украины».

Крым, в результате политической авантюры Хрущева ставший на несколько десятилетий украинским, никогда украинскими элитами - ни в советские времена, ни в «незалежные» - своим не воспринимался, что бы они не говорили вслух. Полуостров при распаде СССР негласно рассматривался Киевом как возможная плата за признание Москвой независимости Украины. И об этом есть свидетельства политиков того времени. Например, бывший член комитета по международным делам Госдумы Евгений Амбарцумов вспоминал, как в начале 90-х некоторые украинские коллеги-депутаты прямо признавались, что Киев держал Крым в «рукаве», чтобы, если Москва жестко поставит условие - отдайте, что не ваше, - тут же избавиться от него. Даже сравнение приводили: лиса, попав в капкан, отгрызает себе хвост, чтобы вернуть свободу. Но Москва ничего не потребовала.

Так и был Крым «хвостом» Украины, с помощью которого она, зная особое отношение к нему России, и шантажировала ее, и выманивала у нее средства за базу в Севастополе. Но русская принадлежность людей, живших на полуострове, даже украинскими властями негласно признавалась. И они ничего не могли поделать с этими русскими по истории и духу людьми, когда они в 2010-х годах не раз блокировали причалы, не давая американским кораблям бросить якорь в городе русской морской славы. Это сейчас в Одессе и Николаеве натовцам флажками украинскими машут. В Крыму такого не было.

Второй раз, когда этот «хвост» Киеву пришлось по настоящему отгрызать, случился в 2014-м. Не могла майданная власть переварить русский полуостров, и чтобы на надорваться и не сгинуть решила его по-тихому отдать России. Прекрасно помню телевизионный репортаж о переходе военно-морского училища в Севастополе под российское командование. Общее построение курсантов и преподавателей, тех, кто оставался, и тех, кто решил вернуться на Украину. На флагштоке украинский флаг, его спускают под военную музыку, поднимается российский флаг. Украинский с полагающимися почестями сворачивают, передают отбывающим на Украину офицерам. Завершает все опят-таки совместный проход торжественным маршем курсантов и преподавателей.

Это война? Это проявление того «патриотического духа», который должен стать «философией Украины»? Те немногие украинские военные, которые решили уйти из Крыма, ушли мирно. Большинство, как известно, осталось. И только киевские политики, никакого отношения к Крыму не имеющие и никогда никого и ничего сами не защищавшие, сегодня истерят, надсадно давая ложные клятвы «вернуть Крым».

Все, отгрызли «хвост». Снова пришить никак не удастся. Но Зеленский этого не понимает и не хочет понимать. У нынешнего украинского президента и тех, кто за рубежом контролирует его политические эскапады, возникла иллюзия того, что Крым снова можно «инструментализировать». Сделать символом и «главной целью», знаменем в борьбе с «государством-агрессором». Причем целью недостижимой, символом и знаменем навсегда, по крайней мере при бандеровской власти, - потому что и Зеленскому, и его кураторам совершенно ясно, что Крым от России им не оторвать. Вот и пришлось создавать «крымскую платформу» - чтобы попытаться сакрализировать несуществующую «рану» для вымогательства подачек из-за границы и сплочения собственного электората, который все почему-то пытается говорить об отоплении и счетах за электричество.

Поэтому то немногое из реального мира, что понял и написал Коэн в своем комментарии, представляется столь важным. Впервые на Западе громко заявили: Крым для Украины не рана, а самострел. И изображать страдания по поводу «незаживающей раны» от его потери не только смешно, но и преступно. Потому что, как опять-таки правильно замечает Коэн, есть угроза того, что США и НАТО могут оказаться втянутыми «в самую серьезную со времен холодной войны конфронтацию с Москвой». Вот в чем он ошибается, так это приписывая России «давление на Украину», которое, дескать, и создает эту угрозу. Но ожидать другого от советника, пусть и бывшего, конгресса США было бы наивным. Спасибо, что про «Крымский самострел» громко и ясно сказал.

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