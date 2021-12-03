Экс-советник в конгрессе США Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым

Украина потеряла Крым из-за коррупции и некомпетентности киевской власти, считают в США Фото: REUTERS

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн выразил мнение, что Украина добровольно отдала России Крым в 2014 году из-за коррупции и некомпетентности киевской власти. Такую позицию он отстаивает в статье для журнала Newsweek.

"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", - написал Коэн.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.