В Киеве "раскрыли" план НАТО при "вторжении России на Украину"

Недавно назначенный министром обороны Алексей Резников даже сообщил, что вторжение наиболее вероятно, как ему сообщила украинская разведка, в конце января. Фото: REUTERS

На Украине раскрыли, как НАТО будет помогать ВСУ в случае "агрессии России". В последнем никто из руководства страны не сомневается. Недавно назначенный министром обороны Алексей Резников даже сообщил, что вторжение наиболее вероятно, как ему сообщила украинская разведка, в конце января. По сообщениям украинской разведки, в этот период времени Россия вторгнется. Или не вторгнется.

На всякий случай Украина резко активизировала строительство военно-морских баз в Очакове и Бердянске, наверное, потому что далеко не всем удастся зацепиться за шасси самолетов, которые рванут на взлет в аэропортах Киева.

Впрочем, в столице Украины настроены по-боевому и гонят прочь капитулянтские настроения. В условиях, когда генсек НАТО уже третью неделю постоянно твердит, что альянс не встанет на защиту Украину, а окажет лишь помощь, главред ресурса "Цензор.нет" Юрий Бутусов, которого Владимир Зеленский обвинил в раскрытии секретной информации и военных тайн, опять поделился с публикой очередной секретной информацией. На этот раз он рассказал, как именно НАТО будет помогать Украине в "войне с Россией"

- Наши союзники в ноябре провели анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Главный предмет интереса — реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России. Запад оценивает это в практических интересах — целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки. Выводы сделаны в целом положительные, - заявил Бутусов и не удержался от того, чтобы в очередной раз помечтать. - Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся. Тем не менее рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения — это серьезный шаг вперед. Надеюсь, он будет закреплен и политическими решениями наших ближайших союзников.

Фиксируем три основных положения из "плана НАТО" в изложении Бутусова:

Первое: страны НАТО резко осудят агрессию и выступят с политическими заявлениями (практически - уверенность в этом).

Второе: страны НАТО будут поставлять вооружения (надежда, что такое событие, вероятно, будет иметь место).

Третье: мечты, что страны НАТО напрямую выставят против России свою авиацию (надежда с осознанием практически нулевой вероятности).

В общем-то ничего секретного, кроме содержания хотелок Бутусова, в этом "плане" нет. Понятно, что Бутусов озвучивает лишь надежды, чтобы успокоить публику. Но некоторые особо горячие головы в Киеве могут вообразить себе, что все три способа помощи Украине – это уже решенное дело. А это может их вдохновить на серьезную провокацию. Что касается самого альянса, то ни одна из стран НАТО и само руководство альянса в целом не подтвердили таких конкретных намерений, ограничиваясь общими словами о поддержке. С учетом бюрократии в любой международной структуре следует, наоборот, ожидать, что вопрос о помощи в случае конфликта, который стремится разжечь Киев, завязнет в постоянных совещаниях, консультациях и выработке рекомендаций. Любая страна по отдельности может оказать подобную помощь гораздо быстрее, чем решение о ней пройдет все стадии выработки и согласований в штаб-квартире НАТО. Вот только ни одно государство еще не высказалось однозначно по этому вопросу, а Бутусову не остается ничего другого, как использовать аббревиатуру НАТО, поскольку, при всех издержках, альянс остается самой мощной международной военной организацией.

Почему ни слова не сказано про помощь ВСУ продовольствием, непонятно. А именно это необходимо уже сейчас украинским военным, базирующимся в той же Луганской области. По словам официального представителя народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские силовики, оставшись без подвоза воды и продовольствия, воруют сейчас у местных жителей домашние скот и птицу и осуществляют врезки в водопровод, оставляя его без водоснабжения.

Примечательно, что время "вторжения" главой Минобороны Украины обозначено с расчетом на тот период, когда на Украине должно кончиться топливо на электростанциях, и необходимость налаживать отопление населения, по мысли киевских стратегов, ляжет дополнительным бременем на "оккупационные силы".