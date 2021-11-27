"Мысленно с вами" – Генсек НАТО пообещал поддержать Украину добрым словом

Генсек НАТО йенс столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните, как красиво в Крыму на военном аэродроме украинские военные шли на штурм с развернутым знаменем советской военной части, пением гимна Украины и скандированием: "Америка с нами"? Какое же это было сюрреалистическое зрелище, наиболее полно показывающее кашу в мозгах.

Советское с тех времен, правда, перевели в ранг "вне закона", но вот "Америка с нами" осталось путеводной звездой на том самом шляхе до Европы. Да что там Америка, спроси любого украинского министра, так он на одном выдохе выпалит: "Весь мир с нами!" – и даже не закусит. Особенно там любят ссылаться на 5-ю статью Устава НАТО, по которой альянс встает на защиту того государства-члена НАТО, которое подвергается агрессии. Дескать, стоит лишь России пересечь границу Украину, как НАТО, все страны, как один член, объявят России войну и захватят Москву, предоставив украинцам возможность разрушить Кремль и раскатать его кирпичные стены по бревнышку.

Но суровая правда жизни ничем пока не подтверждает эту уверенность. Скорее, даже наоборот. Нет, денег дают. В долг и под проценты. Впаривая, кстати, за эти одолженные деньги списанные у себя вооружения, заодно еще и экономя на утилизации. А вот свою шкуру подставлять никто не хочет. Даже чисто теоретически. И в Вашингтоне с Брюсселем, и во многих европейских столицах продолжают утешать Киев, что ежели что, да мы тогда, да мы ух! И так далее. А что так далее? Да ничего. Воевать никто вместе с Украиной и за Украину с Россией не собирается. Россия, кстати, тоже не намерена воевать с Украиной, но по ту сторону российской границы на это просто не обращают внимания. Зато очень бережно расставляют буйки, за которые заплывать не собираются.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО высказался по этому поводу предельно ясно и конкретно.

- Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне - 5-я статья не распространяется на Украину, - прямо и откровенно заявил Столтенберг, разом похоронив все надежды Киева, но попробовал подсластить пилюлю. - Мы предоставляем различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказываем помощь в подготовке военных. НАТО также оказывает значительную военную и политическую поддержку Украине.

Вообще-то, ничего конкретного в той самой 5-й статье Устава НАТО нет, никакого обещания немедленно прийти на помощь, встать на защиту и кинуться воевать. Даже в случае нападения на страну-члена блока альянс обязуется немедленно собраться для обсуждения ситуаций и выработки рекомендаций, возможно, решений. Но сила веры на Украине в мощь и доблесть НАТО, в готовность защищать Украину настолько велика, что с легкостью опрокидывает любые доводы разума и логики. Точно так же в 2014-м году поддерживающим Майдан киевлянам сообщали, что в Соглашении об ассоциации с ЕС нет ни слова о том, что Украину сразу сделают членом Евросоюза, а они изумлялись и уверенно возражали: "Как нет? Там все про это написано".

В общем и целом, если перевести смысл этого высказывания формального главы НАТО на обычный язык, то получается текст той телеграммы, которую Остап Бендер посылал подпольному миллионеру Корейко: "Мысленно вместе".

А можно утешаться и тем, что доброе слово и кошке приятно. Особенно, если оно ничего не стоит. Ну, если так надо, можно потрясти кошельком у уха, чтобы послушать, как там звенит. Простите, не кошельком, а гаманцом. Чтобы в Киеве поняли, надо же на мове…