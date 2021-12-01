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В мире1 декабря 2021 14:32

Столтенберг заявил, что Украина не может рассчитывать на коллективную оборону НАТО

Тем не менее генсек назвал незалежную ценным партнером альянса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев может рассчитывать только на поддержку Североатлантического альянса, однако не на «гарантии безопасности и коллективную оборону», которыми пользуются члены блока. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что тем не менее, Украина является ценным партнером альянса.

«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», - заявил генсек НАТО на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг и ранее напомнил, что Североатлантический альянс гарантирует коллективную безопасность только членов НАТО, но не стран-партнеров, в том числе Украины. При этом он назвал Киев партнером, которого альянс высоко ценит, а также предоставляет «политическую и практическую поддержку».