Столтенберг заявил, что Украина не может рассчитывать на коллективную оборону НАТО

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев может рассчитывать только на поддержку Североатлантического альянса, однако не на «гарантии безопасности и коллективную оборону», которыми пользуются члены блока. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что тем не менее, Украина является ценным партнером альянса.

«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», - заявил генсек НАТО на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг и ранее напомнил, что Североатлантический альянс гарантирует коллективную безопасность только членов НАТО, но не стран-партнеров, в том числе Украины. При этом он назвал Киев партнером, которого альянс высоко ценит, а также предоставляет «политическую и практическую поддержку».