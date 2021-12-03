Уменьшила нос: Марина Федункив стала неузнаваема

Марина Федункив Фото: СОЦСЕТИ

Марина Федункив больше года счастлива с роскошным итальянцем Стефано Маджи. Влюбленные познакомились в 2019 году, а в августе 2021-госкрепили свои чувства штампом в паспорте. Друзья пары в один голос твердят, что знойный красавчик без ума от артистки и буквально пылинки с нее сдувает. Сама же звезда Comedy Woman подле молодого мужа расцвела. А не так давно уменьшила нос.

Марина Федункив не так давно посетила клинику эстетической медицины. Артистка решила омолодиться. И ей это удалось. Звезду экрана просто не узнать.

Лечащий врач разместил фотографию знаменитости после преображения и рассказал, что Фдункив делала с лицом. "Вот результат нашей работы с любимой Мариночкой! Были проведены следующие процедуры: стройное лицо, безоперационное уменьшение носа и программа стройный силуэт", - поведала медик.

Врач показал новое лицо Марины Федункив Фото: СОЦСЕТИ

Особое внимание публики привлекла процедура безоперационной коррекции носа. Как пояснила врач, "это дренажная мезотерапия, которая направлена на выведение лишней воды и уменьшение кончика носа". За все манипуляции Марина отдала более 100 тысяч рублей.

Результатом артистка осталась очень довольна. Правда, Федункив ничего не сообщила, оценил ли ее невероятное преображение молодой супруг Стефано Маджи. Ранее мужчина благотворно повлиял на жену, решившую заняться собой и привести себя в форму, которой у нее не было с юности.

Напомним, совместный путь актрисы и бизнесмена началась в 2019 году. Они познакомились у общих друзей. Поначалу пара скрывала отношения от общественности. А потом последовала новость и о скорой свадьбе, которая прошла 29 августа.