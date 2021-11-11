Татьяна Васильева набросилась на Марину Федункив и Ольгу Картункову: "Наглые тумбы на одно лицо"

Татьяна Васильева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Татьяна Васильева никогда не стеснялась выражать свое мнение о своих коллегах. В недавнем интервью она резко высказалась в адрес тех, кто пытается играть на театральной сцене, не имея профильного образования. Под гнев звезды фильмов "Моя морячка" и "Самая обаятельная и привлекательная" попали звезды КВН.

Татьяна Васильева очень переживает из-за того, что сейчас происходит обесценивание театрального искусства. По ее словам, хороших спектаклей становится все меньше. Сей факт влияет на уровень интеллектуального развития россиян.

Артистку возмущает, когда непрофессионалы лезут на сцену. Васильева уточнила, что речь идет звездах КВН и шоу-бизнеса. "Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену... Пробивная сила у них, конечно... Ни одна артистка из театрального на такое не способна", - поведала знаменитость.

После чего поделилась подробностями. "Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов", - заявила актриса в эфире YouTube-шоу "Откройте, Давид".

Ведущий тут же предположил, что артистка говорит о Марине Федункив, Светлане Пермяковой или об Ольге Картунковой. "Со Светланой Пермяковой мы играем в театре. Она помягче. А вот первые две - да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все - тумбы. Их тело - это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках", - сказала, как отрезала Васильева.

Артистка не могла пройти мимо и недавнего скандала с Ольгой Бузовой, которую изгнали из МХАТа. Перевоплощение поющей телеведущей артистка назвала выпадом против всего нормального.