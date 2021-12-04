Британские ученые заявили, что коронавирус будет представлять угрозу еще как минимум пять лет

Мир сможет вздохнуть с облегчением только тогда, когда COVID-19 станет эндемическим заболеванием Фото: REUTERS

Появление все новых штаммов коронавируса - явное свидетельство того, что вирус не сдает своих позиций. Мир сможет вздохнуть с облегчением только тогда, когда COVID-19 станет эндемическим заболеванием, то есть станет сезонной болезнью наподобие гриппа или ОРВИ.

После появления первых случаев заражения новым штаммом коронавируса омикрон прошло совещание экспертов в области здравоохранения при правительстве Великобритании. Они заявили, что при нынешних условиях развития вируса COVID-19 еще не скоро превратится в эндемическое заболевание.

«Путь к эндемичности будет в решающей степени зависеть от скорости ослабления иммунитета и темпов двухфазной и бустерной вакцинации, - приводит заключение медэкспертов таблоид The Sun. - SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для системы здравоохранения и потребует проведения вакцинации и сохранения эпиднадзора, по крайней мере, в течение следующих пяти лет».

Впрочем, сейчас вирусологи всего мира поглощены изучение омикрон-штамма, который был зафиксирован в ноябре на юге Африке. Специалисты отмечают, что им потребуется около трех недель, чтобы собрать необходимую информацию о живучести и опасности нового варианта коронавируса. А также ответить на главный вопрос: насколько эффективны против омикрона разработанные вакцины.

На сегодня омикрон-штамм (В.1.1.529) выявлен в 27 странах. Отметается, что он распространяется быстрее предыдущих вариантов COVID-19 и уже вытеснил дельта-штамм. Родиной омикрона уже назвали ЮАР, где только за последние сутки зафиксировали более 11 тысяч новых заболевших.

По предварительным данным, омикрон-штамм содержит более 50 мутаций, из них от 26 до 32 произошли в белке-шипах, которые помогает вирусу проникнуть в человеческую клетку. Вирусологи, исследуя первую статистику по новой вариации инфекции, выдвинули предположение, что омикрон-штамм обходит защитный иммунитет, выработанный организмом после прошлой встречи с COVID-19.