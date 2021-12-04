Вирусолог заявил, что переболевшие коронавирусом заражаются омикрон-штаммом чаще других

Новый штамм коронавируса, возможно, получил антителозависимое усиление Фото: REUTERS

Данные об "омикроне", полученные южноафриканскими учеными, говорят о том, что переболевшие коронавирусом люди заражаются новым штаммом коронавируса чаще остальных. Об этом руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал Lenta.ru.

"Если верить этому тексту, то уже переболевшие коронавирусом заражаются новым штаммом чаще, чем те, кто вообще не болел [COVID-19], - заявил Чепурнов. - Это может говорить о том, что есть некие механизмы, создающие дополнительные возможности для входа вируса в организм".

Он уточнил, что феномен известен как антителозависимое усиление инфекции. При нем антитела не защищают от инфекции, а наоборот увеличивают риск заражения.

Чепурнов отметил, что пока нет результатов исследований по эффективности тех или иных вакцин против омикрон-штамма, однако, если первые выводы верны, то не исключено, что ученым придется разрабатывать новые препараты.

Как ранее писал сайт kp.ru, омикрон-штамм коронавируса продемонстрировал лучшую способность обходить иммунитет от прошлых заражений COVID-19, чем штаммы "дельта" и "бета". Соответствующие результаты получили исследователи из Южно-Африканской Республики.