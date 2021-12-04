Путин призвал Шойгу, Лаврова и Проценко использовать свой потенциал

Путин напомнил о предвыборных обещаниях партии. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Владимир Путин лично на съезд не поехал, а выступил в телеобращении c большого экрана. Президент похвалил партийцев за правильные решения:

- Что не пользуются «громкими, привлекательными лозунгами, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний».

- Что включились в борьбу с ковидом, помогая врачам, развозя продукты и лекарства.

- Что «намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать».

Путин напомнил о предвыборных обещаниях партии: индексировать пенсии военных, обеспечить молодежь работой, расселить аварийное жилье, развивать систему медицинской реабилитации и другом.

- В дальнейшем по каждому из этих и других значимых для людей направлений прошу усилить общественный контроль, использовать здесь потенциал партийных комиссий, которые теперь возглавляют лидеры списка «Единой России» (Лавров, Шойгу, Проценко, Шмелева и Кузнецова). Они с успехом вели партию к победе, и знаю, что сейчас готовы внести свой вклад в реализацию взятых обязательств, - поручил Путин.

Единая Россия под лидеров федерального предвыборного списка создала пять партийных комиссий. Сергей Шойгу возглавляет комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елена Шмелева — комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.