Путин призвал "Единую Россию" усилить контроль за исполнением социальных обязательств

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин во время своего обращения к съезду партии "Единая Россия" призвал политиков усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств. Такое заявление президент страны сделал в субботу, 4 декабря.

"В дальнейшем по каждому из значимых для людей направлениях прошу усилить общественный контроль, использовать здесь потенциал комиссий партии, которые теперь возглавляют лидеры списка "Единой России", - подчеркнул Путин в выступлении перед партийцами.

Глава государства также подчеркнул, что в центре внимания единороссов всегда должен оставаться человек, его благополучие и качество жизни.

"В центре нашей политики, наших общих целей и планов - именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни, - уточнил российский лидер. - Это безусловный приоритет и для "Единой России" как для ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале и для сотен тысяч наших коллег соратников во всех регионах страны".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию, что ведется обсуждение кадровых перестановок в политической партии "Единой России". По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин в курсе информации.