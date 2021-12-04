Американцы "впарили" Украине два ненужных им реактора для АЭС

Американцы будут строить на украинских АЭС пять новых энергоблоков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как-то так исторически уже сложилось, что практически все проекты. Которые украинское руководство начинает с другими странами, которые ей якобы помогают, в результате выливаются в обман, надувательство, растрату денег и кабалу.

Прекрасно "помогли" Киеву, например, США, продав Украине катера Береговой охраны "Айленд". В самих США катера надо было списывать и утилизировать, что подразумевало расходы и весьма немалые. Но Вашингтон поступил круче – Америка якобы "подарила" Украине эти суда и, мало того, что ничего не заплатила за их утилизацию, так еще и взяла с самостийных незалежников весьма ощутимую сумму за обучение экипажа, переоборудование самих катеров. При этом, катера были поставлены без системы вооружения.

Неплохо выступили и британцы. Старый ледокол английского флота, который чуть не рассыпался на ходу, удалось впарить Киеву за очень немаленькие деньги. И тоже вместо того, чтобы тратить деньги на его разборку, распиливание и последующую утилизацию.

Зачем Украине ледокол? Обеспечивать судоходство по Украинскому Северному речному пути? Никто не знает ответа. Наверное, за тем же, за чем козе баян. Зато теперь есть повод гордиться – Украина вступила в клуб стран, имеющих ледокольный флот. Таких по всему миру не больше 5-6. И Украина в этом клубе "выдающихся джентльменов". Как говорили в начале 20-го века, "если хочешь разорить страну, подари ей броненосец".

Но даже на этом фоне совершенно феноменально выглядит сделка, широко анонсированная в начале осени президентом Зеленским. Из своей поездки в США в сентябре Владимир Зеленский вернулся с сенсационными известиями: между украинской компанией "Энергоатом" и американской Westinghouse Electric был подписан меморандум, предусматривающий строительство на украинских АЭС пяти новых энергоблоков. Цена вопроса – 30 млрд. долларов США.

Эксперты очень настороженно отнеслись к известию, которое всячески пиарил везде сам Зеленский, как чуть ли не главное достижение его власти в обеспечении энергетической безопасности страны. Тем более, что срок эксплуатации АЭС на Украине уже приближается к финишной ленточке. С одной стороны, строительство новых энергоблоков западными компаниями стоит гораздо дороже объявленной стоимости. С другой – у Украины нет таких денег в принципе, а с третьей - именно эта американская компания обанкротилась, не справившись с контрактами по строительству энергоблоков для АЭС.

Тем более, что Украина уже пыталась реализовать новые проекты с зарубежными компаниями – строить американские вертолеты, например, вместе с фирмой из США, которая, как позже выяснилось, из все производственных мощностей имела в распоряжении один гараж. Были и закупки американских локомотивов для модернизации подвижного состава "Укрзализницы", которые не сумели трогаться с места и их приходилось разгонять старым советских времен тепловозам. Компания Space Logistics заявила о намерении построить на Украине космодром, потом отказалась от такого намерения, и Украина осталась без космодрома. А Hyperloop transportation technologies и Украина даже подписали меморандум о сотрудничестве и строительства гиперлупа…

Самым первым в реализации нынешнего проекта разрешился вопрос с деньгами. Выяснилось, что Киев возьмет кредит на это строительство у американских банков. Под какие проценты и на какой срок не разглашалось.

А дальше вдруг всплыла та самая старая схема, по которой аборигенам цивилизованные "белые люди" продали, как оказалось, то, что им самим уже не надо. Выяснилось, что Westinghouse electric ничего на Украине строить не собираются. Это, вообще, не их дело, и от статуса генерального подрядчика компания отказалась именно после и из-за того, что работа в таком качестве привела к срыву строительства ею АЭС в США, а саму компанию сделала банкротом. А строить должна сама украинская компания "Энергоатом".

А что же тогда американцы сделают Украине в этом проекте? Они сделают ей приятно. У американцев после провалившегося строительства атомной электростанции остались два комплекта реакторов АР1000, которые им надо куда-то деть. Грубо говоря – приткнуть, причем, сделать это до 2025 года и, желательно, продать подороже, чтобы расплатиться с долгами. Иначе, не исключено, что их придется утилизировать, и за очень большие деньги.

Гениально же! Американцы уже "впарили" украинцам два не нужных им реактора, заставив Киев взять для оплаты кредиты, при этом не известно будут ли построены энергоблоки для этих ректоров на Украине вообще. Поскольку у украинской НАК "Энергоатом" нет ни проекта, ни финансирования этого проекта, и деньги для строительства еще надо где-то искать.

Это даже не бусы и зеркальца в обмен на золото. Это гораздо круче. Нищая Украина спасает американского монополиста от банкротства. Высокие союзнические отношения.

Осталось дождаться, когда Украине станет закупать у США мусор для использования где-нибудь. По рыночным ценам и непременно на кредитные ресурсы. Главное американцам – не продешевить. Верю, что у Киева получится и это.