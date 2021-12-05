Татьяна Тарасова: "Рудковская уже много испортила Жене Плющенко"

Тренер Татьяна Тарасова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Тарасова не раз признавалась, что она обожает своего Лёшу - олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Именно под её руководством в 2002 году Ягудин выиграл Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. При этом, по ее признанию, в разные периоды любишь каждого ученика, с которым ты идешь наверх (к победе), с которым связана твоя жизнь и твои мысли, поэтому Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Евгений Платов... - все любимые. Но Ягудин в её жизни отдельный человек, он её товарищ. Не просто любимый ученик, а родной человек. И сейчас она с удовольствием вспоминает, как Ягудин превратился из «летающей табуретки» в великого спортсмена с прекрасной хореографией и «удивительной кистью»: «Леша раскрылся так, как я не видела, чтобы люди раскрывались. Настолько он был захвачен работой». Хотя в отношениях между тренером и фигуристом всякое бывало: Тарасова могла и руку поднять. «У нее на руке такие кольца были, что я прям боялся», - вспомнил Ягудин. Татьяна Тарасова заставила Алексея похудеть. А потом помогла справиться с проблемой с алкоголем.

Другую свою ученицу Наталью Бестемьянову (она выступала в танцах на льду) Тарасова заставляла бороться с лишним весом. Бестемьянова могла за лето набрать лишних 10 килограммов. Поэтому в отпуск её не отпускали. Тарасова призналась, что и сама худела на 35 килограммов. Но потом снова набирала вес и снова худела, и снова набирала...

Лера Кудрявцева спросили Татьяну Анатольевну, что она думает о Евгении Плющенко-тренере? «У него маленькие дети хорошие. Будет работать – будут у него результаты. Постепенно, - считает Татьяна Анатольевна. – Противостояние Плющенко и Этери Тутберидзе даже смешно обсуждать. Этери – выдающийся тренер. Женя – тренер начинающий. Может быть, Рудковская так решила, что так будет полезней для раскрутки, но это неправильно. Это смешно. Женя первый год работает. У него никого (известных учеников) нет. Рудковская не понимает, что здесь не слова решают. Здесь решает работа… Рудковская ему уже много испортила. Но я вижу, что Женя хорошо работает».

Вспомнила Кудрявцева и про соперничество, которое было между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, когда они выступали на соревнованиях. «Кто тогда был артистичнее?», - спросила Кудрявцева. «Конечно, Лёша, - ответила Тарасова. - И техничнее тоже, конечно, Леша».

Поговорили и про бывшую подопечную Татьяны Тарасовой трехкратную олимпийскую чемпионку (в парном катании) Ирину Ронину. «Роднина у меня была 6 лет. Две Олимпиады. Они (с партнером Родниной, ее мужем Александром Зайцевым) просили, чтобы я их взяла. И боялись, что я их не возьму. Они меня просили. А не я их просила. Они мне сто лет были не нужны. Но коли я взяла, я старалась показать свою работу на них. И я показала". Роднина выиграла третью подряд золотую олимпийскую медаль в 1980-м году в Лейк-Плэсиде. Но потом отношения между тренером и фигуристкой разладились. И сейчас они нет-нет да и отпускают в адрес друг друга шпильки.