Вопрос дня: О чем нам всерьез поговорить с Америкой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им. Рузвельта МГУ:

- О стратегических вооружениях и кибербезопасности - обязательно. Важнейшая тема - прекращение нормального функционирования посольств. Ситуацию вокруг Украины обсуждать придется, поскольку обостряется вероятность столкновения.

Лео БОКЕРИЯ, президент Центра им. Бакулева:

- Надо возобновить сотрудничество в медицине, в первую очередь в кардиохирургии. После того как Брежнев с Никсоном лет 40 назад подписали дюжину соглашений, одно из которых касалось лечения врожденных пороков сердца, у нас был великолепный обмен опытом, и американских врачей восхитил уровень наших кардиохирургов.

Виталий ДЕМИДКИН, старший офицер одного из спецподразделений:

- О большой и крепкой дружбе. А если серьезно, то раньше спецслужбы наших стран обменивались информацией, важной для безопасности двух стран, и по линии спецподразделений было взаимодействие. Но ведь верить им, увы, нельзя...

Юрий ВАРАКИН, начальник Ситуационного центра Росгидромета:

- О том, что американские санкции против «Северного потока-2» угрожают безопасности населения Европы. Эта зима будет отличаться суровостью, а дефицит углеводородов будет явным. США, играя вдолгую, хотят, чтобы Россия в торговле газом и нефтью выпала из числа лидеров. С этой темой отчасти связан и вопрос изменения климата, он ведет к тому, что число опасных природных явлений в Северном полушарии растет, и тут без договоренностей двух великих держав не справиться с причинами и последствиями.

Ицхак КОГАН, раввин Московской синагоги на Большой Бронной:

- Главное, чтобы две такие большие державы думали о сохранении мира, а не о том, как нагнетать войну. Да, неспокойно на Ближнем Востоке, но важнее то, что происходит в Иране и Афганистане. Это такие опасные очаги...

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы :

- Пора говорить о том, что неаккуратные высказывания Байдена дестабилизируют ситуацию в Центральной Европе. Бравада в отношении Украины, накачка режима деньгами и оружием накаляют все, а Россия единственная страна, думающая о мире в регионе. Важная тема - вмешательство США в наши выборы, когда включались фильтры и фейковые новости выдавались за основные. Вообще глобально главная тема - дестабилизация.