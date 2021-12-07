Юрий Варакин: Санкции США против «Северного потока - 2» бьют по населению Европы — и это тема для президентов

Эта зима уже точно будет отличаться от прошлых своей суровостью Фото: REUTERS

Кроме главных тем двухсторонних отношений, которые в сегодняшнем онлайн-разговоре непременно затронут лидеры двух крупнейших держав мира, наверняка в разговоре президентов возникнет и третья сторона — Европа. Которая в каких-то вопросах зависит от Америки, а в чем то - и от России.

Свой взгляд на важные темы переговоров Путина и Байдена представил сайту kp.ru начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин:

- Буду ли два первых лица говорить о стихиях и о тепле?

- Помимо политических вопросов, ситуации вокруг Украины, Донбасса, Крыма, Белоруссии, надо говорить о том, что американские санкции против газопровода «Северный поток-2» угрожают безопасности Европы.

- С какой точки зрения?

- С точки зрения наступившей зимы. Она уже точно будет отличаться от прошлых зим — своей суровостью. Несмотря на общий тренд к глобальному потеплению - декабрь на европейской территории, и стран Балтии, и Восточной и Центральной Европы - он будет накрывать волнами холода. Много страны это ощутят. И дефицит топлива будет явным.

- Но пустить газ по второй ветке "Северного потока" не дают американцы, мы то готовы хоть завтра...

- США играют вдолгую. Хотят путем закрытия «Норд стрима-2», в перспективе свести к минимуму торговлю России углеводородами. И газом и нефтепродуктами — и не только со странами Евросоюза. Мы обязаны этому противостоять, в том числе в переговорах первых лиц.

- Но изменение климата, холодные зимы касаются не только России, США и Европы...

- Серьезно меняющийся климат не отрицают ни американские климатологи, ни другие крупные специалисты в мире. И все идет к тому, что количество опасных явлений, связанных с изменением климата, оно в северном полушарии увеличивается из года в год. И число катаклизмов растет, и рост ущерба от них идет.. Будь то наводнения или природные пожары. И потому должно быть единое понимание, как нам бороться с глобальным потеплением. И не санкционной политикой в отношении России.

- А чем?

- Надо понимать, что Россия имеет самый большой по площади лесной и болотный фонд. А это же поглощатели углекислого газа, парниковых газов.

- И тут должно быть единое понимание в выработке общей позиции со стороны двух великих держав?

- Так должно быть! Чтобы не считать нас только лишь крупным производителем углеводородов, которому необходимо только уменьшать углеводородный выброс. Да, мы готовы к этому, но в первую очередь за счет нашей природной составляющей, за счет регулирования водных ресурсы.

- Ну не мы же провоцируем стихийные бедствия, и не только Евразию они затрагивают!

- Когда все трубили о наших пожарах в Якутии, в Сибири, как-то забыли о природных пожарах в Калифорнии. А там масштабы большие, и плотность и населения, и построек совсем иная, чем у нас за Уралом. А пожары в густонаселенных Греции, Португалии, Испании, Турции? Многие имеют природный характер — и это тоже последствия глобального потепления, с которым в одиночку бороться невозможно. Вообще вопрос изменения климата — многофакторный, вызывающий много диспутов. И — тема для обсуждения лидерами стран.

- Перспектива?

- Нехватка водных ресурсов на Юге Европы и Севере Африки. Там же идет увеличение площадей, охваченных засухами. Это ведет к волне климатических, экологических беженцев. Это весь Африканский Рог, Эфиопия, Сомали, страны Сахеля, Сахары. Периоды экстремальных температур, их продолжительность увеличиваются, и уже не только в этих регионах. Это не может не волгновать президентов крупнейших держав.