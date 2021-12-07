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Политика7 декабря 2021 9:35

Юрий Варакин: Санкции США против «Северного потока - 2» бьют по населению Европы — и это тема для президентов

Затронут ли Путин и Байден тему поставок газа в Старый Свет на фоне суровой наступающей зимы?
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Эта зима уже точно будет отличаться от прошлых своей суровостью

Эта зима уже точно будет отличаться от прошлых своей суровостью

Фото: REUTERS

Кроме главных тем двухсторонних отношений, которые в сегодняшнем онлайн-разговоре непременно затронут лидеры двух крупнейших держав мира, наверняка в разговоре президентов возникнет и третья сторона — Европа. Которая в каких-то вопросах зависит от Америки, а в чем то - и от России.

Свой взгляд на важные темы переговоров Путина и Байдена представил сайту kp.ru начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин:

- Буду ли два первых лица говорить о стихиях и о тепле?

- Помимо политических вопросов, ситуации вокруг Украины, Донбасса, Крыма, Белоруссии, надо говорить о том, что американские санкции против газопровода «Северный поток-2» угрожают безопасности Европы.

- С какой точки зрения?

- С точки зрения наступившей зимы. Она уже точно будет отличаться от прошлых зим — своей суровостью. Несмотря на общий тренд к глобальному потеплению - декабрь на европейской территории, и стран Балтии, и Восточной и Центральной Европы - он будет накрывать волнами холода. Много страны это ощутят. И дефицит топлива будет явным.

- Но пустить газ по второй ветке "Северного потока" не дают американцы, мы то готовы хоть завтра...

- США играют вдолгую. Хотят путем закрытия «Норд стрима-2», в перспективе свести к минимуму торговлю России углеводородами. И газом и нефтепродуктами — и не только со странами Евросоюза. Мы обязаны этому противостоять, в том числе в переговорах первых лиц.

- Но изменение климата, холодные зимы касаются не только России, США и Европы...

- Серьезно меняющийся климат не отрицают ни американские климатологи, ни другие крупные специалисты в мире. И все идет к тому, что количество опасных явлений, связанных с изменением климата, оно в северном полушарии увеличивается из года в год. И число катаклизмов растет, и рост ущерба от них идет.. Будь то наводнения или природные пожары. И потому должно быть единое понимание, как нам бороться с глобальным потеплением. И не санкционной политикой в отношении России.

- А чем?

- Надо понимать, что Россия имеет самый большой по площади лесной и болотный фонд. А это же поглощатели углекислого газа, парниковых газов.

- И тут должно быть единое понимание в выработке общей позиции со стороны двух великих держав?

- Так должно быть! Чтобы не считать нас только лишь крупным производителем углеводородов, которому необходимо только уменьшать углеводородный выброс. Да, мы готовы к этому, но в первую очередь за счет нашей природной составляющей, за счет регулирования водных ресурсы.

- Ну не мы же провоцируем стихийные бедствия, и не только Евразию они затрагивают!

- Когда все трубили о наших пожарах в Якутии, в Сибири, как-то забыли о природных пожарах в Калифорнии. А там масштабы большие, и плотность и населения, и построек совсем иная, чем у нас за Уралом. А пожары в густонаселенных Греции, Португалии, Испании, Турции? Многие имеют природный характер — и это тоже последствия глобального потепления, с которым в одиночку бороться невозможно. Вообще вопрос изменения климата — многофакторный, вызывающий много диспутов. И — тема для обсуждения лидерами стран.

- Перспектива?

- Нехватка водных ресурсов на Юге Европы и Севере Африки. Там же идет увеличение площадей, охваченных засухами. Это ведет к волне климатических, экологических беженцев. Это весь Африканский Рог, Эфиопия, Сомали, страны Сахеля, Сахары. Периоды экстремальных температур, их продолжительность увеличиваются, и уже не только в этих регионах. Это не может не волгновать президентов крупнейших держав.

Политика: В ВЕРХАХ