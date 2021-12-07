Американист Рогулев о переговорах Путина и Байдена: США будут искать точки, где можно достичь согласия

Никто сейчас не знает, как пойдет разговор Фото: EAST NEWS

7 декабря состоится встреча в онлайн-формате президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Прогнозов множество. Kp.ru обратился к тем, кто специализируется на отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Вот что рассказал kp.ru директор Фонда изучения США им. Ф.Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

- Какие болевые точки в наших отношениях два лидера просто не могут не обсудить?

- Даже те моменты которые накануне встречи Путина и Байдена были упомянуты официальными представителями с обеих сторон, и Кремля, и Белого дома, — эти темы могут измениться.

- Но есть первоочередные вещи...

- В первую очередь, будет волновать продолжение российско-американских переговоров по ограничению стратегических вооружений. Наверное, кибер-безопасность. А также прекращение нормального функционирования посольств в обеих странах, дипломатическая война. Это тот круг, который в обязательной мере должен быть рассмотрен. Но президенты могут изменить и порядок, и длительность обсуждения.

- Тема Украины называлась чуть ли не одной из ключевых...

- Если говорить о международных аспектах, и о различного рода угрозах, то да, Украина — это горячая точка. И как бы ни говорили о возможности столкновений — ситуация обостряется. Вероятность провокаций на границе, прямых столкновений на Донбассе — очень высока.

- Но кто повышает этот градус?

- Это вопрос. США внесли свою лепту в подогревание этого конфликта. Но при этом обвиняют во всем Россию. В силу того, что Соединенные Штаты приложили немалые силы и средства , чтобы конфликт был горячим — это и их корабли в Черном море, и полеты самолетов, которых стало на 30% больше, и учения, которые проводятся в считанных километрах от границы российской — эти вопросы будут обсуждаться стопроцентно.

- И не только у украинско-российских границ?

- И угрозы пограничные, которые в целом возникают вокруг России.

- Это будет разговор, совершенно отличный от летней встречи двух лидеров в Женеве?

- Со стопроцентной уверенностью такого утверждать нельзя. Никто сейчас не знает, как пойдет разговор. У Байдена сейчас одно положение. У Путина — другое. Каждого из них волнуют свои вопросы. Есть международные аспекты… Ну, например, Байдену, с моей точки зрения, нужны некоторые договоренности с Россией. Там, где можно достигнуть ну хоть какого-то продвижения навстречу друг другу.

- Продвижение навстречу не стыкуется с демонстрацией силы?

- Просто бряцать оружием — это не возымеет влияния на президента России. При оказании давления договоренности будут исключены. А ведь есть и вопросы Ирана, Афганистана, Сирии. Американская сторона будет искать точки, участки, где можно будет достичь согласия.

- И с этой точки зрения Украина?...

- ...Если смотреть на американские действия вокруг конфликта — этот участок будет использоваться, как рычаг давления на Россию. Американцы все время стараются тут давить. Сейчас, возможно, будет предложен некий размен. И при том попытка говорить с Россией с позицией силы именно с учетом возможностей развития украинской ситуации. И тех последствий, которые при таком развитии ситуации могут наступить для России.

- Плохой прием...

- Это не вполне годный прием, но со всей очевидностью американцы его используют.