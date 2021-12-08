Уроженка СССР и выпускница МГУ отказалась от должности в администрации Байдена

Сауле Омарова. Фото: REUTERS

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден принял просьбу Сауле Омаровой о самоотводе ее кандидатуры на пост главы Управления валютного контроля при Минфине.

Действующий глава Белого дома номинировал Омарову на эту должность еще в начале этого года. Ее кандидатура должна была быть согласована с Сенатом.

На сенатских слушаниях Омаровой устроили допрос в худших традициях эпохи маккартизма: сенаторы ехидно спрашивали – нужно ли обращаться к ней с приставкой «товарищ», стыдно ли ей за свое коммунистическое прошлое, где находится оригинал ее дипломной работы, посвященной «Капиталу» Маркса?

Омарова парировала, что ей, уроженке советского Казахстана, иммигрировавшей в США, не приходилось выбирать место рождения, а ее близкие подвергались репрессиям при сталинском режиме. А после слушаний выразила уверенность, что в полемике присутствовали элементы дискриминации к ней как к женщине, иммигрантке и представительнице национального меньшинства.

Того же мнения придерживается и Байден, считающий, что «с момента выдвижения кандидатуры Сауле она подвергалась неуместным нападкам, далеко выходившим за рамки допустимого».

Если бы кандидатуру Омаровой утвердили, что стала бы первой женщиной на посту Управления за всю его полуторавековую историю.