Выпускница МГУ и ленинская стипендиатка будет осуществлять контроль за всеми американскими банками

Омарова – профессор Корнельского университета. Она родилась в Казахстане, а закончила МГУ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Сауле Омаровой на пост главы управления валютного контроля при минфине. В случае, если Омарова будет утверждена, то она будет осуществлять контроль за деятельностью всех банков, включая иностранные, на территории Штатов.

Омарова – профессор Корнельского университета. Она родилась в Казахстане, а закончила МГУ, где, как указано в ее резюме, получала ленинскую (т.е. повышенную за отличную успеваемость) стипендию.

Американские СМИ, узнав о выборе президента, сочли Омарову чуть ли не коммунисткой, указав на тот факт, что в 2019 году она в одном из своих выступлений похвалила Советский Союз за отсутствие гендерной разницы при оплате труда. По мнению Омаровой, этого очень не хватает современным Штатам.

Омарова тогда написала в своем Твиттере: «Пока я не приехала в США, то и не могла себе представить, что такое явление, как гендерный разрыв в оплате труда, все еще существует в современном мире. Чтобы не говорили о СССР, но там не было такого разрыва. Рынок не всегда знает лучше, что ему делать».

В случае утверждения кандидатуры Конгрессом Омарова станет второй уроженкой Казахстана, которая станет высокопоставленной американской госслужащей. В начале этого года службу протокола Белого дома возглавила Асель Робертс.