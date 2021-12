«Саммит за демократию»: США хотят заменить ООН, но Россию не позвали

С идеей собрать «правильные» страны Джо Байден выступал еще год назад во время президентской гонки. Фото: REUTERS

Что это такое?

С идеей собрать «правильные» страны Джо Байден выступал еще год назад во время президентской гонки. Назначение этой затеи, что и не скрывается, - создать единый фронт борьбы «против авторитаризма, национализма и либертарианства».

Президент США четко сформулировал: «Американское руководство должно принять новые вызовы авторитаризма, включая растущие амбиции Китая в соперничестве с США и решимость России подорвать нашу демократию. Мы должны противостоять этим вызовам».

Из-за пандемии «Саммит за демократию» проходит в режиме видеоконференции. Но в следующем году Байден пообещал провести его очно, «чтобы представить прогресс в продвижении этих инициатив».

Зачем он нужен?

Белый дом заявил три принципиальные темы мероприятия: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. Девиз нынешнего саммита сформулирован Байденом: «Демократия не возникает случайно. Мы должны защищать ее, бороться за нее, укреплять ее, обновлять ее». Но главный его смысл для США - не только удержать свои нынешние мировые позиции, но сколотить широкий альянс для их сохранения в будущем.

ООН больше не важен?

Идея создать некую «Лигу демократий» возникла у американцев еще в начале 2000-х, когда им не удалось через Совбез ООН провести резолюцию с одобрением вторжения в Ирак. Тогда-то и появился необычный термин - «коалиция желающих» (Coalition of the willing). То есть если Совбез ООН, как единственная универсальная международная организация, имеющая право санкционировать применение силы против страны-нарушителя международного права, не «прогибается» под волю США, то можно обойтись и без него.

Зачем Байдену Совбез ООН, если там «авторитарные» Россия и Китай блокируют хотелки Вашингтона? Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в слегка завуалированной форме выразил это так: система международных отношений меняется, поэтому нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после еще Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое.

Что хотят решить?

США пытаются создать пока неформальную коалицию «защитников демократии», всегда готовых поддержать великую миссию Америки управлять всем миром. НАТО уже недостаточно, чтобы отмобилизовать все возможные ресурсы для выходящего на новый уровень противостояния с не желающими признавать безоговорочный диктат США «авторитарными режимами», поэтому и возникла необходимость привлечь потенциал всех стран «демократического выбора», в том числе и военный, для готовящейся новой схватки с «мировым злом».

Кого туда позвали, а кого нет?

Приглашены лидеры и правозащитники из 110 стран. Список получился, мягко говоря, странный

России и Китая среди них, разумеется, нет. В список участников «Саммита за демократию» вошла «проблемная», с точки зрения демократических стандартов ЕС, Польша, а вот Венгрия не приглашена. Турция, один из главных союзников США по НАТО, в нем тоже не значится. Не приглашены основные американские союзники на Ближнем Востоке - Саудовская Аравия и Египет. А вот Филиппины, чей президент Дутерте публично обозвал Обаму «сукиным сыном» и уничтожает наркодилеров без суда и следствия, - пригласили. Албания включена, а Сербия нет. Ирак и Тайвань достойны, а Вьетнам и Таиланд - нет… Из ближайших союзников России на саммит приглашены Армения и Монголия. Ну и уж конечно, среди его участников - Украина и Грузия.

Белый дом пытался объяснить такую избирательность тем, что, дескать, просто не было возможности пригласить всех, кого хотелось бы. Но верится в это с трудом: ведь получили приглашение такие столпы демократии, как Кирибати, Суринам и Палау.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил эту избирательность более точно: среди приглашенных нет тех стран, которые способны возразить американцам, а те привыкли к тому, чтобы все им поддакивали.

Как Россия к этому относится?

Сергей Лавров назвал «Саммит демократий» «движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».