Зачем и против кого США созывают «Саммит за демократию»

Еще в феврале в своем первом развернутом выступлении по международной повестке Байден четко сформулировал: «Американское руководство должно принять новые вызовы авторитаризма, включая растущие амбиции Китая в соперничестве с США и решимость России подорвать нашу демократию». Фото: REUTERS

9-10 декабря США созывают «Саммит за демократию», который из-за пандемии пройдет в режиме видеоконференции. Приглашены лидеры и правозащитники из более чем ста стран. Белый дом заявил три принципиальные темы мероприятия: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. Через год президент Байден, который идею «альянса демократий» заявил еще во время предвыборной кампании, обещает собрать тех же участников уже в личном формате, чтобы «представить прогресс в продвижении этих инициатив».

Из трех главных тем борьба с коррупцией и права человека уже давно обсуждаются на десятках, а то и сотнях международных форумов, контролируемых американцами. Поэтому очевидно, что смысл «Саммита за демократию» в том, чтобы создать новую площадку, на которой США попытаются сколотить глобальный альянс для отпора именно «авторитаризму». Что, в общем-то и не скрывается. Еще в феврале в своем первом развернутом выступлении по международной повестке Байден четко сформулировал: «Американское руководство должно принять новые вызовы авторитаризма, включая растущие амбиции Китая в соперничестве с США и решимость России подорвать нашу демократию. Мы должны противостоять этим вызовам».

Понятно, что сами «новые вызовы» в лице России и Китая на обсуждение борьбы с ними же не приглашены. Поэтому интересно заглянуть в список, хотя и предварительный, тех, кто получит, по объявленному регламенту, целых три минуты на участие в общей дискуссии, опубликованный изданием Politico.

Еще в начале года американские аналитики ломали голову: по каким критериям будут приглашать участников? Круг достойных обсуждать планы борьбы с «авторитаристами», казалось бы, понятен - страны НАТО и ЕС, ведь в них берут только «патентованные демократии». Но вот загвоздка: лидер Турции Эрдоган - демократ или автократ? А как быть с Венгрией и Польшей, которые часто сбивают ногу в общеевропейском строю и отказываются безоговорочно принимать такие новые демократические ценности как права секс-меньшинств и трансгендеров?

В список участников «Саммита за демократию» Польша вошла, а вот Венгрии с Турцией там не значатся. Не приглашен, и тут, пожалуй, вопросов нет, один из основных союзников США - Саудовская Аравия. А вот Филиппины, чей президент Дутерте публично обозвал Обаму «сукиным сыном» и уничтожает наркодилеров без суда и следствия, - пригласили. И подобных несуразностей в списке участников хоть отбавляй. Албания включена, а Сербия нет. Ирак и Тайвань достойны, а Вьетнам и Таиланд - нет…

Тут еще один неудобный вопрос есть. Авторитетный Pew Research Center еще в июне опубликовал результаты своего исследования глобальных отношений, которые четко показали: демократия США больше не является образцом для подражания в союзных им развитых странах. 80 процентов респондентов из таких общепризнанных демократий как Канада, Италия, Нидерланды, Франция отрицательно оценили существующее в США политическое устройство. После скандальных прошлогодних выборов, уличного хаоса, учиненного сторонниками движения BLM, штурма Капитолия и прочих сомнительных достижений американской демократии она, действительно, у многих особого восторга не вызывает.

Но потрепанный моральный авторитет с лихвой компенсируется экономической, финансовой и военной мощью, а потому США и не рефлексируют по этому поводу. Главное для них - не только удержать свои нынешние мировые позиции, но сколотить широкий альянс для их сохранения в будущем.

Здесь никак не отмахнуться от очевидных параллелей. Закрепить за собой право на историческую перспективу было относительно недавно и задачей руководства СССР. В Программе КПСС так и утверждалось: содержание современной эпохи - переход на путь социализма и коммунизма во всемирном масштабе. И велся тщательный подсчет, сколько стран в мире следуют «правильным» путем. К началу 80-х прошлого века их насчитывали около 50, включая весь соцлагерь, страны «народной демократии» и государства, «идущие по социалистическому пути» (треть от всех стран, входивших тогда в ООН).

За небольшим исключением большинство их них сейчас шагают в другом направлении и даже приглашены на «Саммит за демократию». Чему тут удивляться? Возвратно-поступательное движение, или, если больше нравится, ход «по исторической спирали» - давно установленный способ развития мира, «ничто не вечно под луной»… Поэтому важно подчеркнуть в новой международной затее Вашингтона следующее: она задумана, в числе прочего, чтобы идеологически застолбить за «американской демократией» исторический горизонт, на который покушаются всякие «авторитаризмы».

Если приглядеться к «прочим» смыслам предстоящего мероприятия, то и тут практически все ясно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «саммит демократий» станет движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». «Участников, - сказал Лавров, - разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива (…) провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных».

Среди приглашенных на саммит 108 стран примерно 70 можно отнести к «нейтралам» - тем, кто, подтверждая, что и они за демократию (а кто ж заявит, что у него диктатура?), развивают отношения как с Западом, так и с «авторитарными», по американской классификации, государствами. В их числе есть даже партнеры и союзники России по интеграционным объединениям. И тогда вопрос: их участие в обсуждении того, как обуздать «растущие амбиции Китая в соперничестве с США и решимость России подорвать демократию» будет заключаться в чем? В поддержке тезисов Белого дома? Или, скажем, участвующие в саммите представители Суринама, Кирибати и Палау будут предлагать свои варианты?

Еще один смысл предстоящего события, о котором сказал Сергей Лавров, - неформальная «сертификация» демократических стран. Члены ЕС и НАТО, разумеется, в ней не нуждаются, они сами сидят в «жюри». А вот Грузии с Украиной и даже Армении с Монголией это будет очень приятно: во как, мы уже в клубе! В отношении тех, кто пока не полностью перенял все необходимые практики, чтобы считаться демократической страной, тоже строгими не будут: старайтесь, следуйте за нами, и у вас все получится! Галерка из созданных им же своих сторонников и поклонников Западу на мировой сцене очень нужна. Поэтому всем им предложат уже разработанные модели демократии «прет-а-порте» - носите, а мы для вас еще пошьем.

Есть и такое предположение: США, разочаровавшись в ООН как в международной структуре, часто не поддерживающей Вашингтон (как при вторжении американцев в Ирак в 2003-м), задумали создать ей более сговорчивую альтернативу. Исключать и такое не надо. Но создание глобальной политической структуры - дело долгое и вязкое. К тому же всякий передел сложившихся сфер влияния и структур управления возможен лишь как результат масштабного конфликта, после которого победитель со своими союзниками перекраивает мир под себя. Победа Соединенных Штатов над «авторитарными режимами» пока выглядит вовсе не безусловной. Вот и пытается Байден заранее сколотить новую «Коалицию согласных», как сделал Буш-младший перед вторжением в Ирак. Значит, впереди у Америки - новые битвы. Будем готовиться.