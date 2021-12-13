Анекдоты: Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но, как ни старался, все равно получались приседания

Когда у тебя есть брат-близнец, тебе тоже приходится с ним хулиганить, потому что все равно вас накажут обоих!
* * *
- Сынок, а ты не видел, где эта штука, чтобы картошку чистить?
- Пап, она же бросила тебя три дня назад.
* * *
- Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы надолго запомнилось!
- Какая разница - куда? Просто съезди в кредит.
* * *
Купил умный утюг. Полдня рассуждали с ним о смысле жизни.
* * *
Нашу страну не победить!
Отключили горячую воду на две недели.
Ну и что?
Включаю стиралку на 90 градусов, без белья и порошка... Через полчасика она сама сливает в ванну нехилое количество горячей воды. Разбавляем холодной и моемся!
* * *
- Сынок, пришло время сказать тебе правду. Мы тебя завели, чтобы ты выносил мусор.
* * *
Илья Муромец рассказывает, как он сражался со Змеем Окаянным:
- Отрубаю голову - на ее месте две вырастают. Две отрубаю - четыре вырастают. Четыре отрубаю - восемь вырастают.
- Ну и чё?
- Чё-чё - проблем с мясом в нашем селе никогда не было.
* * *
Мама - с кухни:
- Иди жрать, вечно голодное животное!
Я и батя одновременно:
- Уже бегу!
- Вообще-то я кота позвала.
* * *
Сосед по дому, депутат местного уровня, провозгласил лозунг: «Газ и электричество россиянам бесплатно!»
Зайду вечером к нему чайник вскипятить, бритву с телефоном зарядить да пару часиков на ноуте поиграю.
* * *
- Дорогой, ты где был?
- Бегал.
- А почему футболка сухая и не пахнет?
- А где мои дубленка, шапка, костюм, борсетка с деньгами, тебя не волнует, блин?
* * *
Чтобы сгладить негативные последствия инфляции, правительство запустит программу поддержки пенсионеров веселыми шутками и анекдотами.
* * *
Что-то меня стало подводить здоровье, и я пошел к доктору. Тот осмотрел меня, сказал, что я скоро умру, и дал мне 2 - 3 месяца. Я пристрелил его. Судья дал мне 20 лет. Проблема с продолжительностью жизни решилась!