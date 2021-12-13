Анекдоты: Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но, как ни старался, все равно получались приседания

Когда у тебя есть брат-близнец, тебе тоже приходится с ним хулиганить, потому что все равно вас накажут обоих!

* * *

- Сынок, а ты не видел, где эта штука, чтобы картошку чистить?

- Пап, она же бросила тебя три дня назад.

* * *

- Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы надолго запомнилось!

- Какая разница - куда? Просто съезди в кредит.

* * *

Купил умный утюг. Полдня рассуждали с ним о смысле жизни.

* * *

Нашу страну не победить!

Отключили горячую воду на две недели.

Ну и что?

Включаю стиралку на 90 градусов, без белья и порошка... Через полчасика она сама сливает в ванну нехилое количество горячей воды. Разбавляем холодной и моемся!

* * *

- Сынок, пришло время сказать тебе правду. Мы тебя завели, чтобы ты выносил мусор.

* * *

Илья Муромец рассказывает, как он сражался со Змеем Окаянным:

- Отрубаю голову - на ее месте две вырастают. Две отрубаю - четыре вырастают. Четыре отрубаю - восемь вырастают.

- Ну и чё?

- Чё-чё - проблем с мясом в нашем селе никогда не было.

* * *

Мама - с кухни:

- Иди жрать, вечно голодное животное!

Я и батя одновременно:

- Уже бегу!

- Вообще-то я кота позвала.

* * *

Сосед по дому, депутат местного уровня, провозгласил лозунг: «Газ и электричество россиянам бесплатно!»

Зайду вечером к нему чайник вскипятить, бритву с телефоном зарядить да пару часиков на ноуте поиграю.

* * *

- Дорогой, ты где был?

- Бегал.

- А почему футболка сухая и не пахнет?

- А где мои дубленка, шапка, костюм, борсетка с деньгами, тебя не волнует, блин?

* * *

Чтобы сгладить негативные последствия инфляции, правительство запустит программу поддержки пенсионеров веселыми шутками и анекдотами.

* * *

Что-то меня стало подводить здоровье, и я пошел к доктору. Тот осмотрел меня, сказал, что я скоро умру, и дал мне 2 - 3 месяца. Я пристрелил его. Судья дал мне 20 лет. Проблема с продолжительностью жизни решилась!