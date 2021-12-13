Вопрос дня: А вы как подрабатывали в трудные времена? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим СУРАЙКИН, глава партии «Коммунисты России»:

- Подрабатывал с 11 лет. Наш трудовик организовал производство фильтров для машин, а мы с ребятами их упаковывали раз в неделю. После 4 часов работы выходили - голова кружилась. Покупали молоко, оно сладким казалось. С премиальными доходило до 25 рублей. А в вузе уже подрабатывал и грузчиком, и чертежи делал за деньги.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, уральский фермер:

- Я на кладбище делал надписи и портреты на черном мраморе. И бюсты Ленина отливал с гравировкой - 20 - 30 рублей это в 1970-е приносило, когда работал секретарем комсомола в УВД и денег не хватало. А еще с родней делали дома колбасы и на рынке ими торговали.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Потеряв работу в 80-х в НИИ, я не мог устроиться никуда и пару лет подрабатывал извозом. В конце 80-х, два-три года. Так я познакомился с большим числом интересных людей и задумался о защите прав автолюбителей.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой с 40-летним стажем:

- В 90-е я трижды ездил в Варшаву и четыре раза летал в Стамбул. В Варшаву везли грампластинки наших бардов и зубные щетки. Оттуда с валютой летели в Стамбул и закупали там кожаные куртки. Их продавали в «Лужниках» и на «Тульской». Дважды был в Южной Корее - оттуда тоже везли куртки и шапки. Продолжал при этом учиться, работать на скорой. Ну а что милиция? В 135-е отделение из «Лужников» меня забирали дважды, но я показывал удостоверение врача скорой помощи и меня отпускали. А еще я фарцевал пластинками, которые закупал на заводе в Апрелевке, а сбывал в магазине «Советская музыка» на Маяковке.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, глава партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»:

- В 90-е я женился, пошел в аспирантуру, денег не хватало, на 99-й вазовской четырехлетке таксовал. А потом после работы в НИИ подрабатывал чтением курсов истории экономических учений и маркетинга по вечерам.