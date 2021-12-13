Зрителям впервые показывали отрывки из сериала Данилы Козловского «Карамора»

На входе в главный зал кинотеатра «Октябрь», где шла церемония закрытия «Хоррор-феста», зрителей заставляли запечатать мобильные в непрозрачные пластиковые пакеты - чтобы не смогли ничего переснять с экрана. И уж, конечно, это делалось не из-за фильма закрытия - ужастика «Оленьи рога» про мальчика, чьим папой овладел злой дух из индейских преданий - а из-за того, что зрителям впервые показывали отрывки из сериала Данилы Козловского «Карамора». Разговоры о нем идут уже несколько лет, а премьера переносится уже в третий раз (сначала она была запланирована на осень 2020-го, потом - на осень 2021-го, сейчас вроде бы - на первую половину 2022 года). Делать «Карамору» начинал Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто»), но снял только половину пилотной серии, а дальше за проект взялся исполнитель главной роли (на счету которого, напомним, уже две режиссерские работы - «Тренер» и «Чернобыль»).

Данила Козловский показал, как убивает вампиров

Козловский был еще и председателем жюри «Хоррор-феста», и, вручая главный приз скандинавскому фильму «Паранормальные», заметил: «Я далек от фильмов в этом жанре, я боязливый зритель, для меня пойти в кино на фильм ужасов - целое событие». «Карамору» он определяет не как хоррор, а как «мелодраматический комикс, триллер, драму с элементами боевика и стимпанка».

Вообще-то карамора (с ударением на втором слоге) - это огромный комар-долгоножка. А еще - прозвище героя одноименной новеллы Горького, напечатанной в 1924 году: персонаж этот был революционером, но потом с удивительной для самого себя легкостью стал агентом охранки. Действие «Караморы» Козловского, как и новеллы Горького, разворачивается в начале ХХ века, и в сюжете присутствуют революционеры (а также Ленин, Распутин, Столыпин, Маяковский, Толстой, Юсупов…) Но это не настоящая Россия, а как бы немножко альтернативная (и этим проект Козловского отчетливо напоминает хит недавнего «Кинотавра» - фантасмагорию «Капитан Волконогов бежал» об альтернативном 1938 годе). Самое главное - в фантастической России «Караморы» есть могущественное общество вампиров, в схватку с которыми и вступает главный герой.

Вампиры в «Караморе» не очень похожи на голливудских

Отбирать телефоны и просить журналистов со сцены «не разглашать спойлеры», наверное, было излишним. Показанная нарезка самых эффектных сцен, в которой каждый кадр длился не дольше трех секунд, не позволяла понять о сюжетных перипетиях сериала ничего. Зато позволяла понять, что в нем будет много голых женщин, декаданса, взрывов, крови, балов, стрельбы, огня, изъязвленных перекошенных вампирских рож, демонстраций с транспарантами и Филиппа Янковского. По словам Козловского, будет еще и «битва с вампирами в катакомбах Петропавловки», и любовный треугольник, и предательство, и трагедия. А вообще это, похоже, история про то, как крайне могущественные силы недооценили одного парня.

Показанная нарезка самых эффектных сцен, в которой каждый кадр длился не дольше трех секунд, не позволяла понять о сюжетных перипетиях сериала ничего

Вампиры в «Караморе» не очень похожи на голливудских: они отражаются в зеркалах, спят не в гробах, а в кроватях, спокойно разгуливают под солнечным светом. И в целом Козловский не пытался искать вдохновения в чужих фильмах - гораздо в большей степени он и его команда ориентировались на музейную живопись и графику. А сценарист Александр Фомин - на русскую литературу (отнюдь не только на Максима Горького), которую попытался замешать в некую «метавселенную». Ее в теории хватит на много-много серий: пока в «Караморе» их восемь, но, как говорит Козловский, «если зритель захочет смотреть дальше, нам есть, что ему предложить».

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