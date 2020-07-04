2020-07-04T17:27:27+03:00
Звезды

«Карамора»: В новом фильме Козловского поэта Маяковского сыграет солист панк-группы Shortparis

Картина покажет альтернативную историю России — сценарий основан на одноименном рассказе Максима Горького
Константин ГЛЫБА
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Картина покажет альтернативную историю РоссииКартина покажет альтернативную историю РоссииФото: Instagram.com
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Российский кинематограф постепенно выходит из летаргического сна и возвращается на привычные рельсы. И наряду с кучей сериалов, съемки которых возобновились сразу после отмашки об окончании режима самоизоляции в Москве и Подмосковье, завершается работа над фильмом «Карамора». Который изначально, к слову, тоже был сериалом. Но потом сменил и режиссера, и формат.

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Проект «Карамора» придумали и запускали демиурги российской сериальной промышленности Евгений Никишов и Валерий Федорович («Обычная женщина», «Мылодрама», «Эпидемия» и др.). Фантастический сериал должен был выйти на мистическом канале ТВ-3. Потому что сюжет его связан...с кровопийцами, которые управляют Россией начала XX века. Буквально вампирами.

Есть такой рассказ у Максима Горького — «Карамора» (простонародное малоросское название большого комара с длинными лапами). Такую кличку дали главному герою — анархисту и провокатору, в котором удивительным образом совмещены воля, властность и шаткая нравственная основа. Рассказ составлен как цепь воспоминаний персонажа, приговоренного в постреволюционной реальности к тюрьме. Он записывает все, что с ним происходило, силясь понять, на каком этапе отключился модуль совести, и почему он подставлял окружающих, доводил до самоубийства людей и сотрудничал с охранкой. Прототипом этого персонажа стал двойной агент Евно Азеф, работавший и на революцию, и на контрреволюцию.

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подними мне руки для защиты если защитить меня не можешь #rodionrudakov #родионрудаков #карамора #кино
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Изначально проект пригласили снимать небезызвестного клипмейкера Илью Найшуллера, а тот захотел видеть в фильме Данилу Козловского, с которым уже снимал фильм «Хардкор».

Но потом, как это часто бывает в российском кино, что-то пошло не так. И вампирский сериал ТВ-3 превратился в личный проект Данилы Козловского, вставшего на режиссерский мостик и оставившего за собой главную роль.

Shortparis - Стыд..

Сценарий берет отсчет с 1911 года, охватывает и Первую мировую, и революцию. Согласно сюжету, в России начала XX века верховодят дворяне, которые скрывают истинное происхождение (они и есть вампиры-кровопийцы!). Против системы восстает тот самый анархист Карамора — собирает партию единомышленников, и ведет их к революции. Поскольку фильм будет отчасти историческим, в нем, естественно, фигурируют многие реально существовавшие личности: члены царской семьи, поп Гапон и даже поэт Владимир Маяковский. Его сыграет бритоголовый музыкант Николай Комягин, фронтмен арт-панк-коллектива Shortparis (группа активно гастролирует по России и Европе, выступает в эфире «Вечернего Урганта» и собирает миллионы просмотров в Youtube).

- Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью, - подчеркивает Козловский. - Это должен быть человек, на которого посмотришь, и все станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля — сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене у меня вызывает восхищение.

Премьера фантастического триллера запланирована на ноябрь 2020 года.

danilakozlovskydanilakozlovsky
Место встречи COMIC CON RUSSIA! 6 го октября, в 12.30-основная сцена! #newprojectiscoming #карамора #dkentertainment #tv3 #premierstudios
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ИСТОЧНИК KP.RU

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