Путин обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине

Российский глава напомнил о том, что Киев срывает Минские соглашения Фото: REUTERS

Владимир Путин и Борис Джонсон обсудили положение около нашей западной границы по телефону. Вот главное, что обсудили лидеры стран:

- Джонсон заявил, что его беспокоят масштабные передвижения российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Российский глава напомнил о том, что Киев срывает Минские соглашения.

Украинские власти обостряют ситуацию на линии соприкосновения — используют тяжелое оружие и ударные беспилотники.

Кроме этого, на Украине дискредитируют русскоязычное настроение.

Агентство Reuters сообщило, что Джонсон заявил Путину: «Любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой».

- Глава государства сообщил об «активном военном «освоении» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России».

«С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», - говорится на сайте Кремля.

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