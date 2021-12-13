Борис Джонсон и Владимир Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись в понедельник, 13 декабря.

Как сообщает Bloomberg, в ходе общения Джонсон заявил Путину, что любые дестабилизирующие действия со стороны России будут стратегической ошибкой. С другой стороны, как пишет Кремль, российский лидер призвал незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток.

Еще одной темой, которой нашлось место в обсуждении, стала Украина. Владимир Путин подробно изложил Борису Джонсону оценки текущей ситуации вокруг страны. Британский премьер в свою очередь отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции по климату в Глазго.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил, что РФ заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.