Анекдоты: Знаете ли вы, что, расписывая ручку, можно случайно подделать подпись человека по фамилии Ишишин

В Одессе:
- Изя, возьми на футбол братика!
- Мам, он же маленький совсем.
- А чего он дома просто так орет!
* * *
В ресторане официант подходит к столику:
- Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети сегодня у нас едят бесплатно.
- А-а! Тогда мне и жене по стакану воды, а ребенку - три супа из акульих плавников, три салата с трюфелями, три лобстера в чесночном соусе и бутылку «Шато де Талю» 1969 года...
* * *
А вы замечали, что сыр с большими дырками стоит дороже, чем сыр с маленькими дырками?
Что это, по-вашему, если не налог на воздух?
* * *
- Ты не знаешь, на что я способен.
- Ни на что.
- А нет, знаешь.
* * *
- Пап, у меня колесо спустило...
- А че ты мне звонишь, дочь, у тебя же муж есть, вот ему и звони!
- Да, блин, звонила, он не отвечает...
- Ну а запасного нет?
- Звонила, он тоже не отвечает...
* * *
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
* * *
- Привет, ты почему такой грустный?
- А чего радоваться? У меня сегодня мужик один деньги отобрал да еще и зуб выбил...
- Гопник какой-нибудь?
- Нет, дантист.