Анекдоты: Знаете ли вы, что, расписывая ручку, можно случайно подделать подпись человека по фамилии Ишишин

В Одессе:

- Изя, возьми на футбол братика!

- Мам, он же маленький совсем.

- А чего он дома просто так орет!

* * *

В ресторане официант подходит к столику:

- Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети сегодня у нас едят бесплатно.

- А-а! Тогда мне и жене по стакану воды, а ребенку - три супа из акульих плавников, три салата с трюфелями, три лобстера в чесночном соусе и бутылку «Шато де Талю» 1969 года...

* * *

А вы замечали, что сыр с большими дырками стоит дороже, чем сыр с маленькими дырками?

Что это, по-вашему, если не налог на воздух?

* * *

- Ты не знаешь, на что я способен.

- Ни на что.

- А нет, знаешь.

* * *

- Пап, у меня колесо спустило...

- А че ты мне звонишь, дочь, у тебя же муж есть, вот ему и звони!

- Да, блин, звонила, он не отвечает...

- Ну а запасного нет?

- Звонила, он тоже не отвечает...

* * *

Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.

* * *

- Привет, ты почему такой грустный?

- А чего радоваться? У меня сегодня мужик один деньги отобрал да еще и зуб выбил...

- Гопник какой-нибудь?

- Нет, дантист.