Испортит ли «омикрон» Новый год в России: Три сценария

В России о первых случаях завоза «омикрона» стало известно 6 декабря. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новый вариант коронавируса продолжает набирать силу. В понедельник, 13 декабря, вице-премьер кабинета министров Великобритании Борис Джонсон сообщил, что зарегистрирован первый случай смерти пациента от «омикрона». Всемирная организация здравоохранения отмечает, что мутировавший возбудитель ковида обнаружен уже в 63 странах. «Омикроном» заразился полностью вакцинированный президент ЮАР Сирил Рамафоса. Напомним, именно в этой стране ученые впервые обнаружили новый штамм. Болезнь у главы государства на данный момент протекает без тяжелых осложнений.

В России о первых случаях завоза «омикрона» стало известно 6 декабря. По последним данным на 13-е декабря под наблюдением находятся 16 человек с подтвержденной инфекцией. Делать выводы о том, как протекает болезнь, пока рано - слишком мало времени прошло и не велик круг пациентов, пояснила глава Оперштаба по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова.

Чего нам ждать дальше? Может ли накрыть новый всплеск заболеваемости к Новому году либо прямо в праздники? Или все-таки принимаемые меры позволяют рассчитывать на передышку? Ведь количество случаев коронавируса в России сейчас медленно, но верно идет вниз. Как долго сохранится такая тенденция? Об этом мы спросили ведущих экспертов.

ТРИ ОСНОВНЫХ СЦЕНАРИЯ - КАКОЙ ВЕРОЯТНЕЕ?

Еще в конце ноября помощник президента РФ Дмитрий Орешкин описал три базовых сценария - как может развиваться ситуация в нашей стране в связи с появлением омикрон-штамма. Если коротко, то версии такие:

1. «Омикрон» будет распространяться быстро, сможет успешно заражать вакцинированных. Тяжесть заболевания окажется достаточно серьезной, в первую очередь будут страдать, как и сейчас, люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями. В таком случае из-за низкой эффективности вакцин и высокой скорости распространения инфекции эпидемия может фактически запуститься по новому кругу.

2. Течение болезни будет намного легче, чем при нынешнем дельта-штамме. «Омикрон» постепенно вытеснит своего предшественника, люди легко переболеют, и эпидемия постепенно сойдет на нет.

3. Новый мутант не сможет вытеснить «дельту» и канет в лету, как и многие другие уже появлявшиеся варианты коронавируса. Все останется, как есть - люди будут болеть или вакцинироваться, нарабатывать коллективный иммунитет.

- На сегодня все эти сценарии представляются вполне вероятными. Думаю, что только к первым числам января ситуация станет более-менее определенной, - пояснил kp.ru известный профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

- С учетом появления первых случаев омикрона в России и принимаемых сейчас мер - с каким уровнем заболеваемости и госпитализаций, на ваш взгляд, мы подойдем к Новому году? И может ли что-то измениться за время длинных праздников?

- К сожалению, у нас в стране крайне плохо соблюдаются меры по борьбе с коронавирусом. Люди слишком медленно и неохотно прививаются и при этом игнорируют ношение масок. При таких условиях «омикрон» имеет высокие шансы на распространение. Другое дело, что до Нового года он все-таки вряд ли будет вносить значительный вклад в заболеваемость. Просто потому, что сейчас у нас очень много «дельты». А вот в январе-феврале доля «омикрона» в количестве заражений уже может стать ощутимой.

- Во время новогодних каникул люди, с одной стороны, не будут ходить на работу, дети в школы и детсады, контактов меньше. С другой стороны, начнутся походы в гости, на вечеринки, концерты, народные гуляния и т.п.

- Да, и оба эти фактора - разобщение рабочих, учебных коллективов и увеличение контактов на массовых праздничных мероприятиях - примерно уравновешивают друг друга. Традиционно во время новогодних каникул заболеваемость различными респираторными заболеваниям, к которым относится и COVID-19, снижается. В то же время с учетом нынешней ситуации возникнут дополнительные риски инфицирования у непривитых людей, которые до сих пор минимизировали свои контакты - работали удаленно, частично находились на самоизоляции и т.п. На праздники они активнее начнут общаться с близкими.

Словом, с большой вероятностью заболеваемость и поток госпитализаций с коронавирусом останутся плюс-минус на нынешнем уровне примерно до 10-х чисел-середины января, считает эксперт.

«МНОГОЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОГОДЫ»

- Заболеваемость связана с большим количеством фактором - в том числе, с погодой, активностью коммуникаций между людьми и т. д., - говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики, кандидат биологических наук Лариса Попович. - Если на праздниках будут массовые гуляния, то даже без «омикрона» количество заражений пойдет вверх.

Новый вариант коронавируса массово распространяется в Европе, и в России сейчас его, конечно, тоже больше, чем официально зарегистрированные единичные случаи, отмечает эксперт. Поскольку наши люди вакцинируются медленно, возбудитель ковида никуда не уйдет. Волны заболеваемости будут снова накатывать, считает Лариса Попович. Нахлынет ли очередная из них еще до Нового года или уже после, сказать сложно.

- Лариса Дмитриевна, как именно может повлиять погода?

- Респираторные вирусы в очень холодную погоду обычно тормозятся. А в сырую, слякотную, наоборот традиционно идет всплеск. Поэтому очень хочется верить, что с наступлением морозов заболеваемость все-таки пойдет вниз. Плюс в морозную погоду люди пореже общаются, больше сидят дома.

- А предновогодние вечеринки, корпоративы?

- Вот это может стать триггером и запустить рост как заболеваемости, так и госпитализаций, - предупреждает эксперт. - Если люди собираются большими компаниями, плохо соблюдают санитарные правила (не привиты, не надевают маски. - Ред.), то могут перезаражаться. Тогда не исключен всплеск даже в конце декабря-начале января.

ВОПРОС В ТЕМУ

Нужна ли маска на улице в мороз?

- В принципе, полезно дышать свежим воздухом. Но если вы где-то на новогодней ярмарке, на открытом концерте, где вокруг много людей и дистанция меньше полутора метров, то с учетом повышенной заразности «омикрона» лучше все-таки надеть маску, - советует Лариса Попович.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Вспышка после рождественского корпоратива

26 ноября одна из международных компаний устроила предрождественскую вечеринку в ресторане в Осло (Норвегия). Все участники были вакцинированы и дополнительно предъявили отрицательные ПЦР-тесты на ковид. При этом один человек только что вернулся из офиса компании в ЮАР.

Спустя несколько дней выяснилось, что посетители корпоратива, а также другие люди, ужинавшие в тот день в ресторане, заразились ковидом. По данным на конец прошлой недели инфекцию подхватили 140 человек. У 17-ти из них был подтвержден омикрон-штамм. Но это явно не окончательная цифра, предупредили представители органов здравоохранения.

Большинство заразившихся молодые люди, к тому же привитые, поэтому болезнь протекает у них легко, отмечают врачи. В то же время «омикрон» продемонстрировал феноменальные способности к распространению, считают эксперты.

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