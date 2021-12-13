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Здоровье13 декабря 2021 12:12

Первая смерть от штамма «омикрон» зафиксирована в Великобритании

Борис Джонсон заявил о смерти пациента с омикрон-вариантом коронавируса
Мария ПАВЛОВА
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В Великобритании умер пациент, инфицированный штаммом "омикрон".

В Великобритании умер пациент, инфицированный штаммом "омикрон".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о смерти как минимум одного пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он сказал в понедельник 13 декабря, посещая центр вакцинации в западном Лондоне.

«К сожалению, да, «омикрон» вызывает госпитализацию, и, к сожалению, по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер от «омикрона», - цитирует Джонсона Sky News.

Премьер-министр отметил, что неправильным было считать «омикрон» более мягкой версией COVID-19.

«Я думаю, нам нужно оставить идею, что это в некотором роде более мягкая версия вируса и просто признать, с какой скоростью он распространяется среди населения», - сказал глава британского правительства.

В то же время министр здравоохранения Великобритании назвал скорость распространения «омикрона» феноменальной.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России очень высока.