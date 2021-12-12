В ВОЗ сообщили, что «омикрон» выявлен в 63 странах мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 63 странах мира.

В информационном бюллетене организации говорится, что «по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом (коронавируса) были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ».

Согласно предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но при этом он менее опасен, чем «дельта».

Ранее в Лондонской школе гигиены и тропической медицины спрогнозировали, что омикрон-штамм коронавируса может вызвать в Великобритании новую волну пандемии с более частыми госпитализациями, чем год назад. Специалисты смоделировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Если не принять дополнительных мер, то при самом оптимистичном прогнозе с декбря 2021 по апрель 2022 года в Великобритании могут умереть 24,7 тыс. человек, при пессимистичном же — 74,8 тыс.