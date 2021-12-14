«Черный вторник» на Московской бирже: Почему рухнули акции российских компаний, и ждать ли нового кризиса

Утром во вторник российский фондовый рынок обрушился вниз. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО

Началось на бирже утро! Акции «Газпрома», «Русала», «Норникеля», других сырьевых компаний и банков упали на 8-9%, едва открылись торги на Московской бирже во вторник. Индекс Мосбиржи (суммарная стоимость всех акций) рухнул на 6,4% за первый час работы и опустился до минимума за десять месяцев.

В чем причина такого падения, что будет дальше и чем все это угрожает простым смертным, далеким от торговли акциями? Чтобы в этом разобраться, для начала давайте коротко (и немного упрощенно) вспомним, как работает биржа. А работает она по принципу рынка. Даже, не побоюсь этого слова, базара. Когда на базаре один продавец - хоть турецких носков, хоть акций «Газпрома» - цена на товар высока. Если же прибежит толпа продавцов одного и того же продукта, цена упадет. Примерно то же самое и творится сейчас: владельцы акций массово кинулись их продавать.

Почему они хотят избавиться от российских активов? Если коротко: боятся, что у нашей экономики начнутся большие проблемы. У инвесторов есть три повода для опасений.

1. Геополитические риски

Этим словосочетанием сейчас принято называть ситуацию вокруг Украины. Запад обвиняет руководство России в том, что оно готовит «вторжение» в соседнюю страну.

Градус напряжения должны были снизить переговоры между Путиным и Байденом, которые состоялись 7 декабря. И хотя беседа прошла в доброжелательной манере, ее подробностей нам с вами особо не раскрыли. А то, что удалось узнать, не добавило инвесторам оптимизма.

- Ожидалось, что после разговора президентов России и США напряженность на рынках спадет. Но этого, к сожалению, не произошло, - констатирует Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Из комментариев разных политиков, которые прозвучали после этой беседы, стало понятно: некоторые серьезные санкции против России - не просто теоретические, они действительно стоят на повестке дня. В том числе и санкции против госдолга, и отключение России от системы международных банковских платежей SWIFT. Это сыграло важную роль в том, что произошло на бирже.

И хотя после беседы президентов прошла уже неделя, западные политики продолжают пугать нас ограничениями в случае «вторжения на Украину». Чего стоит одна фраза «Российский банковский сектор будет уничтожен, санкции искалечат российскую экономику», которой сотрясал воздух американский сенатор Роберт Менендес. А потом в понедельник, 15 декабря, российскому президенту позвонил британский премьер Борис Джонсон. Речь шла о той же, набившей уже оскомину теме.

Это нам с вами от всех этих разговоров о мнимом «вторжении» уже зевать охота, поскольку мы понимаем, что они не стоят выеденного гроша. А на рынках такие новости сеют панику и расшатывают веру инвесторов в светлое будущее нашей экономики. Поэтому они и избавляются от акций крупнейших компаний.

2. Омикрон (чтоб его)

Еще пару недель назад это был «какой-то новый штамм», которого все боялись, но никто толком не понимал, чего от него ждать. И вот, похоже, новое и более заразное порождение коронавирусных мутаций начинает шествие по планете.

- На «омикрон» приходится около 20% случаев заражения в Англии. В Лондоне этот показатель уже достиг 44%. Мы ожидаем, что он станет доминирующим в столице штаммом коронавируса в ближайшие 48 часов, - заявил в понедельник глава британского Минздрава Саджид Джавид.

Если «омикрон» окажется хуже «дельты», начнутся новые локдауны. Если начнутся новые локдауны, то остановятся заводы, автомобили, самолеты. Если они остановятся, миру понадобится меньше нефти и цена на нее может упасть. А нефть – наш основной экспортный товар, от которого зависит наполнение российского бюджета и благополучие всей экономики. Потому и дешевеют акции крупнейших компаний, в том числе топливных.

3. Растущая инфляция

- Центробанк борется с инфляцией, постоянно повышая ключевую ставку. Но, к сожалению, цены продолжают расти, инфляция превышает все прогнозы. Это тоже добавляет негатива на фондовый рынок, - говорит Игорь Николаев.

14 декабря акции «Газпрома», «Русала», «Норникеля» и других сырьевых компаний и банков упали на 8-9%. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ПОКА РАНО»

Главный вопрос: что будет дальше с экономикой и курсами валют? Нередко именно обвал на рынке акций выступает предвестником кризиса. А первым на такие катаклизмы обычно реагирует рубль (и понятно, как).

Однако во вторник российская валюта, вопреки опасениям, не упала. Так что не будем вести себя как некоторые инвесторы и паниковать - по крайней мере, пока.

- Это разовое падение на фондовом рынке. Надо посмотреть, что будет дальше. Но на основании одного обвала рано делать выводы о том, что нас может ждать кризис или падение рубля, - успокаивает Игорь Николаев.