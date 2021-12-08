Годовая инфляция в России достигла 8,4% Фото: REUTERS

Инфляция в России в годовом выражении достигла 8,4%, сообщает Министерство экономического развития РФ. За прошедшую неделю она замедлилась до 8,28%.

Основное воздействие на инфляцию в ноябре 2021 оказала нетипичная ценовая динамика в сфере услуг на фоне подорожания туристических поездок за рубеж, говорится в обзоре ведомства. В то же время снизились темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Так, темпы роста цен на продовольствие составили 0,2% при замедлении роста цен на продукты питания без овощей и фруктов.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Высокая продовольственная инфляция в первую очередь бьет по слоям населения с наименьшим уровнем дохода, так как продукты составляют большую часть их потребительской корзины, отметила глава ЦБ.