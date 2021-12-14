Россиянам стало проще получить украинское гражданство. Но кому это нужно

Законопроект о предоставлении гражданства отдельным категориям россиян внес в парламент Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины без отклонений следует по предначертанному ей президентом Зеленским пути. Во вторник 285-я голосами украинские народные депутаты приняли законопроект, который позволяет гражданам России получать украинские паспорта в упрощенном режиме. Понятное дело, не всем, лишь тем, которые в России подверглись "политическим преследованиям". Кроме "политических" россиян упрощенка для получения гражданства Украины будет применяться для тех, кто воевал на стороне Украины в Донбассе.

Напомним, ранее такой законопроект внес в парламент Владимир Зеленский. Согласно ему, для получения паспорта громадянина кандидату надо будет предоставить заявление с просьбой о принятии и декларацию об отказе иностранного гражданства. Вариант с сохранением двойного гражданства, который Зеленский предусмотрел для этнически украинцев из диаспор в "правильных союзнических" странах для этой категории применятся не будет.

И законопроект Зеленского, и нынешнее голосование депутатов в Верховной раде явно следует считать "симметричным ответом" инициативе Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства гражданам Украины из ЛДНР. Вот только до симметрии в этой ситуации, "як до Києва рачки". Настолько несопоставимы людские потоки.

Так, например, наибольшее количество граждан РФ перешли в украинское гражданство в 2019-м, когда Порошенко, а после него Зеленский устраивали "аттракционы неслыханной щедрости" из-за смены на Украине президентов. Порошенко тогда подписал указы о предоставлении гражданства Украины 97 россиянам, а Зеленский не сумел его догнать, и по его распоряжению украинские паспорта выдали лишь 84-м гражданам РФ. В том же самом 2019-м гражданами Российской Федерации стали 299 422 украинца.

Тут, вообще, цифры очень характерны, а сухой язык арифметики описывает ситуацию гораздо ярче, чем самые выдающиеся поэтические образы. В 2017-м гражданство России получили 85 119 украинцев, в 2018-м 83 081, про 2019-й написано выше. А в прошлом году был, наверное, поставлен рекорд по этому показателю – 409 549 граждан Украины получили российские паспорта. Всего же, по словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака с 2016-го по 2020-й гражданство России приняли почти 978 тысяч граждан Украины. Сколько таковых окажется в нынешнем году, узнаем уже в следующем. При этом еще сотни тысяч людей имеют вид на жительство или РВН (разрешения на временное проживание). Таковых в общей сложности сейчас еще около 200 тысяч человек. А "общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов", как подчеркнул Козак, "составила около 2,5 миллиона человек".

Кстати, в том самом прошлом 2020-м году лишь 56 человек из России получили гражданство Украины. А всего украинские паспорта получили в этом году 260 иностранцев.

А все почему? Не те законы, наверное, в Верховной раде принимают. Ой, не те. А те, что надо бы, не хотят ни принимать, ни исполнять.