Украина предлагает гражданство россиянам, которые «подверглись преследованиям из-за политических убеждений»

Украина упростила получение гражданства для некоторых категорий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о гражданстве. Теперь иностранцы или лица без гражданства смогут стать гражданами Украины по упрощенной схеме, если они принимали участие в «защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины». Соответствующий документ опубликован во вторник 14 декабря на официальном сайте Рады.

Также Украина упростила получение гражданства для иностранца, который имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.

Подать декларацию об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины, в частности, смогут те, кто является «гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности».

Ранее на kp.ru сообщалось, что в 2015 году украинский парламент проголосовал за то, чтобы объявить государством-агрессором Российскую Федерацию. В 2019 году президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, назвав Россию «главной угрозой».