Американские аналитики рассчитали, за сколько дней российская армия дойдет до Днепра

Авторы доклада утверждают, что в потенциальном конфликте на востоке Украины Россия способна выставить около 200 тысяч солдат и офицеров. Фото: REUTERS

У Киева нет шансов в случае конфликта против Москвы. К таким неутешительным для Украины выводам пришли бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и экс-советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор, которых цитирует издание The National Interest.

Авторы доклада рисуют картины масштабных боев, которые могут развернуться на востоке Украины. По их оценке, Россия способна выставить около 200 тысяч солдат и офицеров, которые будут вооружены самым современным оружием: ракетными системами и беспилотниками, не говоря уже об авиации.

Рассчитывать на активную помощь НАТО украинцам не следует, ведь самолеты альянса могут стать добычей комплексов противовоздушной обороны С-400 и С-500.

«Российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 3-4 суток», - пугают авторы доклада, ведь они не особо верят в мощь Незалежной. «Способность Киева противостоять военной кампании Москвы весьма сомнительна», - констатируют американские эксперты.

Впрочем, аналитики скептически относятся даже к боеспособности войск Пентагона в Европе: «Противостоять русским на поле боя США вряд ли смогут... хотя мы вполне могли бы использовать боевые самолеты, они столкнутся с продвинутыми российскими системами ПВО и РЭБ».

В результате Биби и Москвегор считают, что «если Вашингтон откажется признавать «красную линию» Москвы, то Путин вполне будет готов к борьбе, — и США мало что могут сделать, чтобы его остановить».

- Трудно сказать, решит ли Москва продвинуться дальше на запад и захватить Одесский порт, но в результате российские силы окажутся в непосредственной близости от промосковской молдавской сепаратистской республикой Приднестровье на границе с Румынией, и Одесса станет лакомой целью, - подытоживают американские аналитики.