В США уверены, что российские войска дойдут до Днепра за три-четыре дня в случае войны с Украиной

Армия России дойдет до Днепра за три-четыре дня в случае войны с Украиной, уверены в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник главы минобороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала The National Interest выразили мнение, что российские войска в случае войны с Украиной дойдут до Днепра за три-четыре дня.

Эксперты допускают, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. Также Москва может использовать беспилотники, боевые самолеты и прочее.

Если США будут использовать передовые боевые самолеты, то авиасудна столкнутся с российскими передовыми противоракетными системами.

- В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов, — подытожили специалисты.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся «вторжении России» на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.