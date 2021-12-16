«Омикрон» бьет рекорды по скорости распространения. Вот в чем главная загадка этой мутации коронавируса

Количество заражений штаммом «омикрон» в мире удваивается каждые два-три дня. Фото: REUTERS

Количество заражений штаммом «омикрон» в мире удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил журналистам спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. «Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», - пояснил эксперт. В одной только Великобритании к концу декабря «омикроном» может быть инфицирован миллион человек, спрогнозировали в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

Насколько тревожными выглядят последние данные о распространении нового варианта коронавируса? И как с ним эффективнее всего бороться? На эти вопросы ответил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

МЫ ПОТЕРЯЛИ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

- В Англии, где сейчас очень активно распространяется «омикрон», оценивают срок удвоения заражений в 2,5 дня. Напомню, что до сих пор самая крутая кривая взлета заболеваний на пике вспышек демонстрировала удвоение за 3,5 - 4 дня. Это значит, что новый вариант коронавируса действительно сильный, и высоки шансы, что он вытеснит «дельту», - считает ученый.

Еще один крайне неприятный момент - результаты экспериментов по нейтрализации «омикрона» антителами вакцинированных людей, отмечает Чепурнов.

- В ЮАР и в Англии были проведены исследования именно по активности нейтрализующих антител - то есть не тех, которые нам показывают обычные лабораторные анализы на антитела, а только прицельно работающих против коронавируса. Измерить их уровень можно лишь в экспериментах с применением живого возбудителя ковида.

Так вот, оказалось, что антитела после западных вакцин (брали сыворотку крови привитых препаратами «Пфайзера», «Модерны» и «АстраЗенеки». - Ред.) в 40 раз слабее нейтрализуют «омикрон»-штамм. Получается, что важный элемент иммунной защиты спадает.

В то же время нужно иметь в виду, что иммунная система защищает нас не только с помощью антител, но и с помощью клеточного иммунитета, напоминает эксперт. Эта часть системы, как правило, рассчитана на более консервативные механизмы коронавирусной инфекции. Поэтому есть надежда, что в целом защита от тяжелых осложнений «омикрон»-ковида у вакцинированных и переболевших будет все-таки посильнее, чем показали неутешительные результаты экспериментов с антителами, надеется Александр Чепурнов.

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА

- Самое главное, чего мы не знаем - реальная тяжесть заболевания, вызванного «омикроном»: как у привитых или переболевших, так и у людей, не имеющих никакой иммунной защиты от ковида, - продолжает ученый. - Предполагается, что это прояснится в течение ближайших двух недель.

- Александр Алексеевич, а сейчас нам как защищаться от нового штамма в условиях такой неопределенности?

- Я думаю, что в первую очередь нужно прививать тех, кто до сих пор не вакцинирован или не переболел. Во-первых, есть надежда на защитную силу клеточного иммунитета, даже если антитела будут давать более слабую нейтрализацию вируса. Во-вторых, эксперименты западных разработчиков вакцин показали, что в короткие сроки после прививки антитела слабеют не настолько сильно, дают гораздо лучшую защиту от «омикрона», чем в более поздние сроки (через 4-5-6 месяцев после вакцинации. - Ред.).

А В ЭТО ВРЕМЯ

По последним данным в России зарегистрировано 25 случаев заражения «омикроном», сообщила в четверг, 16 декабря, заместитель председателя правительства РФ, глава Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. По ее словам, в связи с распространением нового штамма, возможно, будут скорректированы сроки ревакцинации - повторную прививку порекомендуют делать чаще, чем раз в полгода. Но пока это лишь предположения - нужно дождаться результатов исследований, отмечают специалисты.