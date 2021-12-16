В России зарегистрировали уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России зарегистрировали уже 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции омикрон. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уточнив, что заболевание выявили в Москве, Московской области, а также городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вице-премьер заявили, что заболевшие новым штаммом остаются под медицинским наблюдением. Остальные граждане, прибывшие в Россию из Южно-Африканской Республики и граничащих стран, находятся на самоизоляции в обсерваторах.

Голикова также отметила, что сложность ситуации с коронавирусом в России связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости. «Избежать нарастания этой ситуации невозможно, с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», - заявила она на пленарном заседании Госдумы РФ в четверг, 16 декабря.

Напомним, ранее в Центре Гамалеи заявили о высоком риске распространения «омикрона».