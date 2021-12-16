В ВОЗ заявили, что «омикрон» удваивает случаи заражения каждые два-три дня

ВОЗ заявил, что «омикрон» удваивает случаи заражения каждые два-три дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной инфекцией Дэвид Набарро заявил, что новый штамм «омикрон» удваивает случаи заражения каждые два-три дня.

- Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели, — сказал специалист в эфире телеканала Sky News.

По мнению Набарро, высокая скорость распространения может привести к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинские учреждения. А это, в свою очередь, может привести к росту смертности.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен уже в 77 странах. Однако, по его мнению, этот вариант COVID-19 уже присутствует в большинстве государств мира, «даже если он еще не обнаружен». Тедрос Гебрейесус добавил, что специалисты недооценили опасность нового штамма коронавируса, поскольку «даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев заражения может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения».