Глава "Нафтогаза" предложил украинцам отапливать дома биогазом

Государство, по словам Юрия Витренко, больше не может держать нынешнюю цену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский успокаивал население вместе с министрами правительства, что "все хорошо", "отопительный сезон пройдем и гарантируем". И многим на Украине хотелось в это верить. Хотя бы потому, что просто очень хотелось. Ваш покорный слуга выражал сомнения в соответствии заверений Зеленского реальности, за что, кстати, говоря, на сайте получил достаточно много комментариев в общем сводящихся к выражению: "Гришин лжет, Гришин манипулирует" и т.д.

Но реальность опять нанесла суровый удар по команде Зеленского. И не руками какого-то Гришина, а заявлениями самых что ни на есть украинских спецслужб. Сначала стало известно, что СБУ (а это вам не какой-нибудь форум политологов, а спецслужба, аж целая контрразведка Украины) предоставила правительству отчет о состоянии дел в энергетической сфере, и они там выглядят совсем не радужно.

Так, по сведениям СБУ, по состоянию на 1 декабря на складах находилось 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 миллиона тонн. При этом некоторым регионам светит (если тут уместно это слово) отключение отопления: "Славянская ТЭС имеет запас в 50 раз меньше необходимого, Луганская ТЭС — в четыре раза меньше, Черниговская ТЭЦ — в пять раз меньше, а на Дарницкой ТЭЦ запасов вообще не осталось".

Какой же вывод сделали из этого аналитики СБУ? Неужели они призвали начать срочно закупать газ у России, чтобы согреть украинские домохозяйства в отопительный сезон или придумали еще какой-либо выход? Нет, конечно. Они констатировали "угрозу энергетической безопасности страны" и предупредили, что это "может спровоцировать чрезвычайные события техногенного характера, рост социальной напряженности и дискредитацию органов государственной власти". Последнее, дискредитация государственной власти, наверное, в неотапливаемой хате – самое тяжкое последствие. Если для Зеленского – та да, не спорю.

Еще дальше пошел глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. В эфире телеканала "1 + 1" он призвал население страны ускоренными темпами переходить на отопление своих домов биогазом. Нет, это не то, что могли подумать некоторые, хотя, как говорят, и такой газ тоже горит. Биогаз получается в результате брожения (гниения) мусора, биологических остатков пищи и прочего органического мусора.

- На газ цена восемь гривен, розничная, при том, что рыночная цена 45 гривен. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, а это все ресурс национальной компании «Нафтогаз», из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 для нужд населения, это разница колоссальная, это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне. Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, национальная компания, не сможем покрывать такую разницу, - заявил Витренко, обосновав необходимость повышения тарифов не на какие-то проценты, а в разы, и предложил альтернативу. - Нужно, чтобы теплокоммунэнерго переходили с природного газа на биогаз. Биогаз можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это нужно делать. Украина может пять минимум миллиардов кубов природного газа заместить биогазом.

Перспективы, конечно, есть. Тем более, что для производства биогаза можно использовать чуть ли не все – от фекалий и канализационных осадков, и до всех отходов пищепрома. Одна тонна навоза крупного рогатого скота, например, может дать до 65 кубометров биогаза с содержанием метана до 60%. А из тонны сала, например, можно получить до 1300 кубометров биогаза. Но кто же даст на Украине использовать сало в таких целях!

Есть еще препятствие. Без соответствующего оборудования украинцы смогут получать биогаз только под одеялом, а для промышленного производства требуется целый комплекс оборудования – реакторы, газгольдеры, насосные станции, когенерационный блок с блоками автоматики и т.д. И все это стоит денег при закупке, рабочих рук для монтирования оборудования и времени для выделения самого биогаза из гниющего мусора. Так что, в любом случае предложение Витренко вряд ли будет реализовано даже к следующему отопительному сезону, а вот что делать сейчас, глава "Нафтогаза" так и не сказал.

И этой зимой на Украине наиболее реальным вариантом остается производство биогаза под одеялом. Правда, сжигать его нельзя. А то "Скорая" может" и не успеть.

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