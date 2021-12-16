У Киева осталась надежда только на очень теплую зиму

А впереди еще целая зима Фото: EAST NEWS

- Страшную весть принес я в твой дом, Юрко, зови детей, - примерно так мог бы вчера обратиться официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов к главе "Нафтогаза Украины" Юрию Витренко. Весть действительно страшная: российский концерн досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в нынешнем 2021 году.

- Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год, – сообщил "Газпром" в среду 15 декабря в своем Telegram-канале.

При этом, в компании подчеркнули, что продолжают поставлять газ в Европу по разным транспортным маршрутам, в том числе, и с использованием ГТС Украины. Понятно, что ГТСУ задействуется по остаточному признаку, потому что транзит через Украину сверх оговоренного контрактом объема осуществляется по повышенному тарифу. То есть, в сравнении с другими маршрутами ("СП – 1", "Турецким потоком", поставками СПГ) транзит газа по территории Незалежной менее выгоден, в первую очередь, в экономическом отношении.

Почему это для Украины новость плохая? Все очень просто. ПХГ Украины загружены сейчас, если не на минимум, то на близкие к нему значения. По сведениям того же "Газпрома" в результате выкачивания газа из хранилищ, на Украине его осталось всего лишь 15,3 млрд. кубометров, столько же, сколько оставалось до начала закачки дополнительных объемов в летний период. Можно с4казать, что это не всего лишь, целых 15 млрд. кубов. Но… вечно возникает это самое "но".

- Около 5 млрд кубометров были техническими, которые нельзя выкачивать. И еще около 4 млрд кубометров принадлежали компаниям, которые хранили этот газ с целью перепродажи. То есть выходит менее 10 млрд кубометров, который можно реально использовать, - подсчитал уже не российский "Газпром", а киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. - Это очень низкий показатель, который рассчитан на теплую зиму и на то, что газ не придется дополнительно сжигать из-за дефицита угля.

При этом, по другим данным, чужого газа в украинских хранилищах не 4 млрд. кубометров, а все семь. Тогда получается, что извлекаемых запасов в ПХГ, которые принадлежат Украине, не 6 млрд. кубометров (а не "менее 10"), как следует из подсчетов украинского эксперта, а всего лишь чуть более 3 миллиардов кубометров. При этом, обратите внимание на слова Куща, что это при условии, если не придется сжигать газ дополнительно из-за дефицита угля. А он уже есть, этот дефицит угля. Ринат Ахметов закупил его для своих теплоэлектростанций, а на государственных ТЭС запас угля крайне низок. И Украина уже сжигает не только дополнительный газ, чтобы ликвидировать дефицит, но и АЭС работают уже с превышением нагрузок.

- Дефицит одного энергоресурса приводит к перерасходу другого. Например, низкий запас угля, который наблюдается сейчас, приводит к перерасходу природного газа. Если его мало — приходится увеличивать выработку гидро- и атомной электроэнергии. С точки зрения общих показателей Украина вошла в зиму с запасами угля в 4–5 раз ниже, чем по плану. Но если были бы высокие запасы природного газа, диспозиция не оказалась бы столь критической, - объяснил Кущ сложившуюся ситуацию журналистам "Известий".

И, самое главное, если теперь "Газпром" будет качать газ по минимуму через ГТСУ, например, только для Молдовы и Приднестровья, то Украине будет нечего отбирать из трубы, чтобы потом оформить эти физические объемы топлива, пусть и с переплатой, как некий виртуальный реверс. Просто нечего. Еще недавно Киев проделывал такой немудреный фокус – отбирал газ, а потом расписывал, как будто бы поступивший из Венгрии. Но русский газ теперь идет в Венгрию не через Незалежную, а по "Турецкому потоку". Отбирать нечего, а физической возможности реального реверса не существует.

Если Киев обратится к Москве, то велика вероятность, что "Газпром" станет продавать напрямую газ в страну, народ которой в Москве считают братским. Но это станет крупнейшим поражением Зеленского, которое ему в самостийной Незалежной не простят, и оно будет стоить ему президентской булавы. Но с нынешними темпами отбора, если они не снизятся, газ в хранилищах может закончиться уже в конце января-начале февраля.

Куда ни кинь…

А впереди еще целая зима…

И холодает…