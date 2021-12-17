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Политика17 декабря 2021 12:44

Глава "Нафтогаза" предложил украинцам отапливать дома биогазом

Государство, по словам Юрия Витренко, больше не может держать нынешнюю цену
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Государство, по словам Юрия Витренко, больше не может держать нынешнюю цену

Государство, по словам Юрия Витренко, больше не может держать нынешнюю цену

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский успокаивал население вместе с министрами правительства, что "все хорошо", "отопительный сезон пройдем и гарантируем". И многим на Украине хотелось в это верить. Хотя бы потому, что просто очень хотелось. Ваш покорный слуга выражал сомнения в соответствии заверений Зеленского реальности, за что, кстати, говоря, на сайте получил достаточно много комментариев в общем сводящихся к выражению: "Гришин лжет, Гришин манипулирует" и т.д.

Но реальность опять нанесла суровый удар по команде Зеленского. И не руками какого-то Гришина, а заявлениями самых что ни на есть украинских спецслужб. Сначала стало известно, что СБУ (а это вам не какой-нибудь форум политологов, а спецслужба, аж целая контрразведка Украины) предоставила правительству отчет о состоянии дел в энергетической сфере, и они там выглядят совсем не радужно.

Так, по сведениям СБУ, по состоянию на 1 декабря на складах находилось 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 миллиона тонн. При этом некоторым регионам светит (если тут уместно это слово) отключение отопления: "Славянская ТЭС имеет запас в 50 раз меньше необходимого, Луганская ТЭС — в четыре раза меньше, Черниговская ТЭЦ — в пять раз меньше, а на Дарницкой ТЭЦ запасов вообще не осталось".

Какой же вывод сделали из этого аналитики СБУ? Неужели они призвали начать срочно закупать газ у России, чтобы согреть украинские домохозяйства в отопительный сезон или придумали еще какой-либо выход? Нет, конечно. Они констатировали "угрозу энергетической безопасности страны" и предупредили, что это "может спровоцировать чрезвычайные события техногенного характера, рост социальной напряженности и дискредитацию органов государственной власти". Последнее, дискредитация государственной власти, наверное, в неотапливаемой хате – самое тяжкое последствие. Если для Зеленского – та да, не спорю.

Еще дальше пошел глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. В эфире телеканала "1 + 1" он призвал население страны ускоренными темпами переходить на отопление своих домов биогазом. Нет, это не то, что могли подумать некоторые, хотя, как говорят, и такой газ тоже горит. Биогаз получается в результате брожения (гниения) мусора, биологических остатков пищи и прочего органического мусора.

- На газ цена восемь гривен, розничная, при том, что рыночная цена 45 гривен. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, а это все ресурс национальной компании «Нафтогаз», из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 для нужд населения, это разница колоссальная, это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне. Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, национальная компания, не сможем покрывать такую разницу, - заявил Витренко, обосновав необходимость повышения тарифов не на какие-то проценты, а в разы, и предложил альтернативу. - Нужно, чтобы теплокоммунэнерго переходили с природного газа на биогаз. Биогаз можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это нужно делать. Украина может пять минимум миллиардов кубов природного газа заместить биогазом.

Перспективы, конечно, есть. Тем более, что для производства биогаза можно использовать чуть ли не все – от фекалий и канализационных осадков, и до всех отходов пищепрома. Одна тонна навоза крупного рогатого скота, например, может дать до 65 кубометров биогаза с содержанием метана до 60%. А из тонны сала, например, можно получить до 1300 кубометров биогаза. Но кто же даст на Украине использовать сало в таких целях!

Есть еще препятствие. Без соответствующего оборудования украинцы смогут получать биогаз только под одеялом, а для промышленного производства требуется целый комплекс оборудования – реакторы, газгольдеры, насосные станции, когенерационный блок с блоками автоматики и т.д. И все это стоит денег при закупке, рабочих рук для монтирования оборудования и времени для выделения самого биогаза из гниющего мусора. Так что, в любом случае предложение Витренко вряд ли будет реализовано даже к следующему отопительному сезону, а вот что делать сейчас, глава "Нафтогаза" так и не сказал.

И этой зимой на Украине наиболее реальным вариантом остается производство биогаза под одеялом. Правда, сжигать его нельзя. А то "Скорая" может" и не успеть.

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