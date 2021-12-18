Дом, который построил Холл: американец спроектировал подземный небоскреб на случай апокалипсиса

В доме есть большой бассейн, супермаркет, школа, кинотеатр, спа-салон, сауна, тренажерный зал и даже парк для выгула домашних питомцев

64-летний американец, бывший господрядчик Ларри Холл одержим идеей создания комфортных бункеров на случай ядерного или любого другого апокалипсиса. На идею разработки первого подземного небоскреба его натолкнули теракты 11 сентября 2001 года.

Занимаясь бизнесом в сфере IT, Холл задумался о создании защищенных компьютерных центров для обработки данных. Изначально ему в голову пришла идея использовать для этой цели пусковые ракетные шахты времен холодной войны. Позже Холл признал, что этот вариант оказался не самым удачным, но вот задумка с шахтами не пропала – он решил использовать их для строительства подземного убежища для людей.

В 2008 году предприниматель выкупил недействующую шахту для пуска баллистических ракет Atlas F, расположенную в центре Канзаса. На это у Холла ушло $300 тысяч. Годы расчетов, труда и $20 миллионов позволили предпринимателю создать полностью автономный подземный комплекс, в котором 75 человек могут укрыться от любых проблем на территории Земли как минимум на 5 лет.

Здание, носящее название Survival Condo, уходит в глубину на 61 метр и представляет собой полностью современное и независимое от внешней среды жилище, поделенное на 15 этажей, сообщает Sun.

– Цель состоит в том, чтобы защитить жителей от целого ряда угроз, которые могут положить конец всему миру, от ядерной войны до пандемии, удара метеорита и гражданских беспорядков, – пояснил Холл. – Это роскошные бункеры с ядерной защитой, которые спроектированы так, чтобы защищать любого жителя, как физически, так и морально, – пояснил создатель подземного небоскреба.

Сама пусковая шахта, использованная для строительства Survival Condo, изначально создавалась как защищенное от ядерного удара укрытие, но в рамках проекта Холл добавил бетонные стены толщиной более 2,5 метра и теперь зданию не страшен взрыв в радиусе километра ядерной бомбы, равной по мощности сброшенной на японский город Нагасаки.

Для обеспечения энергией используется 5 различных источников: от дизель-генератора, запаса топлива для которого хватит на 2,5 года, до ветряной турбины, а установка обратного осмоса способна производить свыше 35 тысяч литров воды ежедневно.

В доме есть большой бассейн, супермаркет, школа, кинотеатр, спа-салон, сауна, тренажерный зал и даже парк для выгула домашних питомцев.

Квартиры отличаются по площади, уровню комфорта и, соответственно, по цене. Самым недорогими являются апартаменты, созданные в стиле гостиничных номеров класса люкс – такую квартиру в 82 квадратных метра можно было приобрести за $500 тысяч. Были предложения и подороже: многоуровневый пентхаус площадью 355 квадратных метров в Survival Condo продавался за $4,5 миллиона.

На данный момент все 14 помещений подземного города-дома уже продано, а Холл планирует реализацию новых проектов. По его словам, пандемия не просто дала старт продажам, а привел к ажиотажному спросу на подобное жилье, так как люди поняли, насколько хрупок и беззащитен наш мир.