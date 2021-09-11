«С вершины горы обломков нам передают тело. Руки нет, головы тоже нет...»: Как я работал спасателем-добровольцем в Нью-Йорке во время трагедии 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года все нью-йоркцы, пережил колоссальный шок. Фото: REUTERS

Чистейшее голубое небо, упирающиеся в него два огромных столба густого чёрного дыма от пылающих факелами башен Всемирного торгового центра и бесстыжее, не по-осеннему яркое и лучистое солнце, освещающее эту зловещую картину. Таким в моей памяти навсегда останется утро 11 сентября 2001 года.

Я тогда уже пятый год работал собкором «Комсомолки» в США, жил в Нью-Йорке, много чего повидал и считал себя бывалым журналистом. Но в этот день, как и все нью-йоркцы, пережил колоссальный шок. Хотелось ущипнуть себя за руку - да наяву ли это! Люди, сгрудившиеся на Таймс-сквер у гигантского телеэкрана, отказывались верить глазам и рассудку, глядя на циклопическую груду горящих обломков на месте казавшихся вечными, как пирамиды, «близнецов» (так прозвали в народе две одинаковые 110-этажные башни ВТЦ). Это походило на кадры из какого-то очередного фильма-катастрофы, но действительность оказалась в сто крат ужаснее всех тех сделанных на компьютере апокалипсисов, которыми американцев раньше пичкал Голливуд. Из классического силуэта Нью-Йорка был "вырван" его самый главный фрагмент, тридцать лет служивший визитной карточкой города и символом американской мощи.

К месту трагедии я примчался на машине уже после того, как упала первая, южная, башня. Все подходы были заблокированы, но помогло журналистское удостоверение. В Нью-Йорке их выдавал департамент полиции, и висевшая у меня на шее карточка с крупной надписью Police послужила пропуском через кордоны. Транспорта на улицах не было вообще (немыслимая картина), поэтому, не обращая внимания на ненужные уже сигналы светофоров, без остановки летел вперёд. И вдруг въехал в... зиму. Все вокруг: асфальт, газоны, деревья, припаркованные у тротуаров машины были покрыты толстенным (в пять-десять сантиметров) слоем белесой бетонной пыли и серого пепла - итог обрушения южной башни. Вокруг валялись фрагменты строительных конструкций, листы покореженного железа, тысячи листов каких-то документов и еще Бог знает какой мусор. Воздух настолько пропитан пылью, гарью и дымом, что трудно было дышать.

Дальше не проехать. Пришлось оставить машину и споро бежать через завалы. Метров за 500 до ещё стоявшей северной башни заградительной цепью выстроились десятки полицейских машин и пара броневиков национальной гвардии: все, «конец маршрута». Здесь скопилось множество коллег-журналистов. Телекамеры направлены на охваченную огнём северную башню с высоченным шпилем-ретранслятором на крыше. Вдруг толпа взрывается криком: успеваю заметить, как с какого-то верхнего этажа к земле летит фигурка человека. А вот ещё один, и ещё! Понимая, что неминуемо сгорят в страшном пожаре, люди предпочли выброситься из окон. Картина, которую зримо вижу до сих пор даже с закрытыми глазами: один из летевших вниз уже горел, и тоненький серый дымный следок тянулся за ним...

А потом случилось то, что все видели по телевизору. Северная башня, словно на прощание, качнула своим шпилем, её верхняя часть просела в пробитую самолетным тараном и расплавленную пожаром секцию, и небоскрёб стал рушиться, складываясь по этажам. «Бах-бах-бах» - схлопывались межэтажные перекрытия, и из лопнувших стёкол вместе с воздухом вылетали на свет божий миллионы листков канцелярской бумаги из офисов и ещё долго белыми чайками кружились над тем местом, где ещё пару часов назад гордо возвышались «близнецы».

Когда башня начала падать, мы всей толпой инстинктивно бросились бежать. Жутко сделалось, хоть нас и разделяло полкилометра. Но уже секунд через двадцать нас мягко толкнула ударная волна и накрыло облако той самой, похожей на мелкий снег, взвеси. Глаза и носоглотку я потом промыл (воду и продукты в близлежащих магазинах и ресторанах в тот день раздавали бесплатно), а вот всю одежду, что была на мне потом пришлось выбросить - не брала её ни стирка, ни химчистка.

Из погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2753 человек (среди них было трое российских граждан, работавших по контрактам в США) найдено лишь 1092 тела. Ещё 20 тысяч страшных находок зарегистрированы, как фрагменты тел. Их опознание идёт до сих пор, буквально на днях с помощью анализа ДНК были идентифицированы ещё два человека. Уже через несколько часов после самолетных таранов спасатели начали разгребать «погребальный курган» из обломков ВТЦ, под которым остались жертвы чудовищного теракта.

Журналистское везение помогло мне пробраться на место падения небоскребов. Там я прибился к группе добровольцев-спасателей из соседнего штата Нью-Джерси и вместе с ними проработал ночь на разборе завалов. Выстроившись длинной цепочкой, тянувшейся на вершину горы обломков, мы передавали друг другу пластмассовые ведра, наполненные кусками бетона и стальной арматурой. Более крупные фрагменты сталкивали вниз подогнанные экскаваторы. Гора напоминала то ли гигантский муравейник, то ли мини-вулкан, чадивший едким дымом. Работали в респираторах, выданных оперативным штабом.

Наверху профессиональные спасатели с помощью собак внимательно изучали каждый открывающийся новый пролом. Каждый раз мы с надеждой смотрели вверх. Но оттуда кричали: «Здесь - никого!». Наконец увидели скрещенные руки над головой командира спасателей - условный знак того, что в глубине обнаружено очередное тело. Это чернокожий мужчина, судя по смуглой руке, торчащей из разорванного рукава красной рубашки. Другой руки нет. Головы тоже нет.. Останки запаковали в черный пластиковый мешок, привязали ремнями к носилкам, которые мы по цепочке спустили вниз.

Ни одного выжившего из тех, кто в момент атаки террористов находился в «близнецах», так и не нашли.

Долгие недели потом к месту гибели башен ВТЦ народ шел колоннами, чуть не в затылок друг другу, по нешироким коридорам, выгороженным металлическими полицейскими ограждениями. Море цветов, свечей, рисунков и самодельных плакатов заполнили тротуары соседних улиц. Здесь же ушлые торговцы предлагали желающим приобрести майки с надписью "Я пережил теракт в Нью-Йорке". Бешеной популярностью пользовались рулоны туалетной бумаги с оттиснутым ликом Усамы бен Ладена. Вот она - изощренная месть "террористу №1".

Десятки тысяч(!) добровольцев сдали свою кровь для пострадавших в терактах ( в Нью-Йорке различные ранения получили около пяти с половиной тысяч человек, среди них немало пожарных и полицейских.

Лились рекой денежные пожертвования для пострадавших и родственников погибших. Например, 20 миллионов долларов выделила корпорация "Экссон", "Кока-Кола" направила 12, а глава "Майкрософта" Билл Гейтс перевел в общий фонд поддержки 10 миллионов долларов со своих личных счетов.

Но рядом с благородством уживалась и подлость. В городе были зафиксированы многочисленные случаи мародерства. Воровали предназначенные для спасателей вещи и продукты, сложенные на улицах в нескольких кварталах от места падения башен. Грабители также проникли в пустующие квартиры домов в нижнем Манхэттене, откуда были эвакуированы жители. Но это была лишь «ложка дёгтя» в том море добра и сострадания, которые проявили в те дни нью-йоркцы.

И напоследок вот о чем. Жертвой атаки террористов 11 сентября стала и крошечная (площадью 7 на 9 метров) православная греческая церквушка Святого Николая, трогательно примостившаяся у самого подножья южной башни Всемирного торгового центра. Уцелеть у нее не было никаких шансов. Тонны горящих обломков погребли под собой игрушечный храм в мгновение ока. Церковь нарекли именем Николая Чудотворца не случайно. Российский самодержец Николай П в последний год царствования подарил храму старинные иконы своего небесного покровителя, а также Святой Екатерины и Святого Саввы.

Сейчас объявлен сбор народных средств на восстановление храма на прежнем месте. Теперь это - рядом с мемориалом в память о погибших. Возможно, многие из тех, кто посещают мемориал, зайдут в храм помолиться о душах жертв самого страшного в истории теракта.

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