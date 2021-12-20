Анекдоты: Генетики пока не могут объяснить, почему у депутатов и чиновников рождаются дети-миллиардеры

В жизни огромное количество возможностей. Ты можешь поступить на любую специальность и быть некомпетентным в абсолютно любой сфере.

* * *

Идут по улице парень с девушкой. Им навстречу идет представительного вида мужчина и здоровается с парнем.

- Ты его знаешь?

- Да так, работаем вместе.

- И кем он у вас?

- А, помощником у меня. Письма подписывает, которые я на почту отношу.

* * *

Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

* * *

Накорми человека рыбой, и он будет сыт один раз, научи человека ловить рыбу, и его жена захочет, блин, стать столбовой дворянкой.

* * *

- Нужно избавиться от трупа!

- Может, просто закопаем?

- Лучше растворить в кислоте.

- Может, лучше инсценировать несчастный случай?

- Господа депутаты, я понимаю, что многие из вас имеют судимости, но напоминаю, что мы сейчас обсуждаем вопрос захоронения тела Ленина.

* * *

- Скажите, а кто у вас в семье главный?

- Ну не знаю, жена, когда оставляет меня дома одного с сыном, всегда говорит, что я за старшего.

* * *

Не хочу показаться хвастливым, но соседи бросают мне в окна камни, потому что чертовы стекла мешают им в полной мере насладиться моей игрой на саксофоне.

* * *

Самое обидное в российском спорте - это когда ты болеешь за спортсменов, переживаешь, а они через десять лет законы идиотские принимают.

* * *

Трудовик подменяет физрука:

- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки.

* * *

Задумавшись во время тренировки, бодибилдер случайно накачал мозг.

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Пора бы уже запомнить одну простую истину: если вам звонят из банка, значит, вам звонят не из банка!

* * *

- А вот ты лично что-нибудь делаешь, чтобы в мире стало меньше голода и войн?

- А как же! Не воюю и не голодаю.