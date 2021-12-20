Анекдоты: Генетики пока не могут объяснить, почему у депутатов и чиновников рождаются дети-миллиардеры

В жизни огромное количество возможностей. Ты можешь поступить на любую специальность и быть некомпетентным в абсолютно любой сфере.
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Идут по улице парень с девушкой. Им навстречу идет представительного вида мужчина и здоровается с парнем.
- Ты его знаешь?
- Да так, работаем вместе.
- И кем он у вас?
- А, помощником у меня. Письма подписывает, которые я на почту отношу.
* * *
Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.
* * *
Накорми человека рыбой, и он будет сыт один раз, научи человека ловить рыбу, и его жена захочет, блин, стать столбовой дворянкой.
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- Нужно избавиться от трупа!
- Может, просто закопаем?
- Лучше растворить в кислоте.
- Может, лучше инсценировать несчастный случай?
- Господа депутаты, я понимаю, что многие из вас имеют судимости, но напоминаю, что мы сейчас обсуждаем вопрос захоронения тела Ленина.
* * *
- Скажите, а кто у вас в семье главный?
- Ну не знаю, жена, когда оставляет меня дома одного с сыном, всегда говорит, что я за старшего.
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Не хочу показаться хвастливым, но соседи бросают мне в окна камни, потому что чертовы стекла мешают им в полной мере насладиться моей игрой на саксофоне.
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Самое обидное в российском спорте - это когда ты болеешь за спортсменов, переживаешь, а они через десять лет законы идиотские принимают.
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Трудовик подменяет физрука:
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки.
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Задумавшись во время тренировки, бодибилдер случайно накачал мозг.
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Пора бы уже запомнить одну простую истину: если вам звонят из банка, значит, вам звонят не из банка!
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- А вот ты лично что-нибудь делаешь, чтобы в мире стало меньше голода и войн?
- А как же! Не воюю и не голодаю.