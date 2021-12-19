Станислав Поздняков: Попасть в команду комментаторов не менее сложно, чем отобраться на Олимпийские игры!

Владимир Гомельский с супругой Ларисой и президент ассоциации комментаторов Геннадий Орлов Фото: Предоставлено "КП"

Премия учреждена российской ассоциацией спортивных комментаторов и объединяет людей, чьи голоса знает любой болельщик страны. Да, победы добывают спортсмены, но именно комментаторы делают из спорта шоу и позволяют каждому стать своим во время трансляции.

«Голос спорта» ежегодно чествует лучших в профессии. Это уже третья Премия, которую РАСК проводит при поддержке Олимпийского комитета России и его Президента Станислава Позднякова.

Комментаторы во все времена были особыми людьми, их голоса помнят даже сейчас, когда многих из них нет с нами. Вадим Синявский, Котэ Махарадзе, Николай Озеров, Юрий Розанов... Зал минутой молчания почтил память знаменитых профессионалов.

Константин Выборнов зачитал послание Президента ОКР Станислава Позднякова.

Всегда особенно приятно наблюдать, когда встречаются те, кто комментирует, и те, о ком они рассказывают. Так случилось, когда на сцене приз от футбольного клуба «Динамо-Москва» «Сила в движении» Виктору Гусеву вручал знаменитый вратарь этого клуба Владимир Пильгуй. Динамовцы свою премию присуждают уже второй год, при этом они активно помогают ветеранам комментаторского цеха.

Тех, кто формировал спортивное телевидение в нашей стране отметила и ассоциация при поддержке ОКР и «Динамо» специальными призами. На этот раз лауреатами почетной премии стали Николай Попов, Ян Садеков и Борис Майоров.

Что говорить, люди старшего поколения любят с пристрастием взглянуть на молодежь. Тем ценнее слова Геннадия Орлова, президента РАСК: «Нынешнее поколение комментаторов с честью продолжает дело мэтров цеха. В последнее время выросла объективность репортажей, и это огромное достижение».

Константин Генич получил приз на лучший комментарий матча Евро-2020.

Отметил важность комментаторского дела и Президент ОКР Станислав Поздняков:

-У комментаторов есть особая привилегия, обусловленная спецификой профессии - они первыми сообщают о всех значимых событиях с участием наших спортсменов и команд на крупных международных соревнованиях. Именно вы формируете отношение огромной телеаудитории болельщиков к происходящим спортивным событиям. И на вас лежит поэтому огромная ответственность. Каждое слово, мнение, оценочное суждение, высказанное в эфире, имеет большое значение как с точки зрения восприятия болельщиками итогового результата, так и для спортсменов, тренеров, специалистов - всех тех людей, кто работает на этот результат, вкладывая в него силы, знания и душу.

Для того, чтобы в вашей профессии добиться успеха, нужно обладать множеством качеств и, безусловно, талантом. Предположу, что попасть в команду спортивных комментаторов не менее сложно, чем спортсмену отобраться на Олимпийские игры!

Приз имени Синявского получил Виктор Гусев и рук знаменитого вратаря «Динамо» Владимира Пильгуя.

Лауреаты III Национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта»

1. АЛЕКСЕЙ ПОПОВ

Премия "Народный голос спорта"

2. КОНСТАНТИН ГЕНИЧ

Премия В. Перетурина "Лучший комментатор Чемпионата Европы по футболу"

3. ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ

Премия Алексея Буркова "Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио"

4. ДЕНИС КАЗАНСКИЙ

Премия Вадима Синявского "Лучший комментатор по версии членов РАСК"

5. СЕРГЕЙ КУРДЮКОВ

Премия Николая Озерова "Лучший комментатор по версии руководителей спортивных организаций"

6. ВЛАДИМИР СТОГНИЕНКО

Премия Владимира Маслаченко "Лучший комментатор по версии СМИ"

7. ОЛЬГА БОГОСЛОВСКАЯ

Премия Нины Ереминой "Женский голос спорта"

8. АЛЕКСАНДР ШМУРНОВ

Премия Евгения Майорова "Лучший репортаж"

9. РОМАН ГУТЦАЙТ/ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ

Премия Сергея Гимаева "Лучший парный репортаж"

10. МАРГАРИТА МАМУН

Премия Юрия Розанова "Новый голос спорта"

11. Константин ПЕРМИНОВ, телерадиокомпания НТК (Краснодар) и Дмитрий РЫБЬЯКОВ, главный редактор АСН «Тюменская арена»

Премия Александра Иваницкого "Голос спорта-страна"

12. ЮРИЙ РОЗАНОВ

Специальный приз РАСК "Золотой голос спорта"

13. КОММЕНТ ШОУ

Специальный приз РАСК "Голос профессии"

14. МАРИЯ КИСЕЛЕВА

Специальная Премия РАСК "ЧЕМПИОН"

15. ВИКТОР ГУСЕВ

Специальный приз ФК "Динамо-Москва" "Сила в движении"

16. ЧЕМПИОНАТ.com

Специальная премия РАСК "Партнер"

Совместная акция РАСК, Олимпийского комитета России и футбольного клуба «Динамо-Москва»

Чествование ветеранов профессии: НИКОЛАЙ ПОПОВ, ЯН САДЕКОВ, БОРИС МАЙОРОВ